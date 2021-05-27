«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и стал победителем Лиги Европы

В финале Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021«Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем трофея.

Встреча, проходившая на стадионе в «Энерга Гданськ», в основное время завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» со счётом 11:10. Решающий промах МЮ на счету Давида де Хеа.

В основное время у «Вильярреала» забил Жерар Морено, у «Манчестер Юнайтед» отличился Эдинсон Кавани.

Ранее сообщалось, что в финале Лиги Европы в седьмой раз в истории победитель определяется в серии пенальти.