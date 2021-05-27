Седьмой раз в истории победитель Лиги Европы определяется в серии пенальти
- Reuters
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
До этого победитель Лиги Европы или Кубка УЕФА определялся посредством пенальти шесть раз (в финалах 2014, 2007, 2000, 1997, 1988, 1984).
В случае победы «Вильярреала» это будет третья победа в серии подряд для испанских клубов в финале турнира. В случае поражения МЮ английские клубы проиграют в серии в третий раз кряду.
Ранее сообщалось, что победитель финала Лиги Европы УЕФА — 2020/2021 определится в серии пенальти.