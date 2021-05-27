Седьмой раз в истории победитель Лиги Европы определяется в серии пенальти

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Испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед» определят победителя Лиги Европы — 2020/2021 в серии послематчевых пенальти.
Седьмой раз в истории победитель Лиги Европы определяется в серии пенальти
  • Reuters

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

До этого победитель Лиги Европы или Кубка УЕФА определялся посредством пенальти шесть раз (в финалах 2014, 2007, 2000, 1997, 1988, 1984).

В случае победы «Вильярреала» это будет третья победа в серии подряд для испанских клубов в финале турнира.  В случае поражения МЮ английские клубы проиграют в серии в третий раз кряду.

Ранее сообщалось, что победитель финала Лиги Европы УЕФА — 2020/2021 определится в серии пенальти.

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