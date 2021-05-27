Сульшер: когда остаёшься без трофея, значит ты не всё сделал правильно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вильярреала» в финале Лиги Европы УЕФА (1:1, 11:10 пен).

«В раздевалке тихо, все разочарованы. Но это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого поражения урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда подобного не переживать. Мы не сумели включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, мы начали неплохо, однако соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно же, мы разочарованы тем, что вновь пропустили после стандарта. Они не давали нам играть, закрывали зоны и хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьёзных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал по-другому. Но когда остаешься без трофея, значит ты не все сделал правильно», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Также норвежский специалист добавил, что не может считать завершившийся сезон удачным для своей команды, несмотря на второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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