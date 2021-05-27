«Спартак» поздравил Эмери с четвёртой победой в ЛЕ

Московский «Спартак» поздравил главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, который раньше работал с красно-белыми, с победой в Лиге Европы УЕФА.

«Поздравляем Унаи Эмери, нашего бывшего главного тренера, с его четвёртой победой в Лиге Европы. Жаль, что наш клуб не играл с ним в Лиге Европы», — гласит пост в англоязычном Twitter «Спартака».

Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. После увольнения из московского клуба он возглавил «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы три раза (2013/14, 2014/15, 2015/16). 26 мая 2021 года «Вильярреал» под руководством испанца обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 пен) и стал обладателем трофея.

Ранее Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы.