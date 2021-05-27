«Спартак» поздравил Эмери с четвёртой победой в ЛЕ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» поздравил главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, который раньше работал с красно-белыми, с победой в Лиге Европы УЕФА.
«Спартак» поздравил Эмери с четвёртой победой в ЛЕ
  • Reuters

«Поздравляем Унаи Эмери, нашего бывшего главного тренера, с его четвёртой победой в Лиге Европы. Жаль, что наш клуб не играл с ним в Лиге Европы», — гласит пост в англоязычном Twitter «Спартака».

Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. После увольнения из московского клуба он возглавил «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы три раза (2013/14, 2014/15, 2015/16). 26 мая 2021 года «Вильярреал» под руководством испанца обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 пен) и стал обладателем трофея.

Ранее Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить