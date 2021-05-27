Голы со стандартов и роковой пенальти Де Хеа: как «Вильярреал» победил МЮ в финале Лиги Европы

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал первый трофей в истории клуба. В основное время команды по разу огорчили друг друга. Оба гола стали следствием удачного розыгрыша стандартных положений. Жерар Морено открыл счёт благодаря подаче со штрафного, а Эдинсон Кавани восстановил статус-кво после отскока на угловом. В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти, которая растянулась на 22 удара. Единственный сейв совершил голкипер испанской команды, отразивший удар другого вратаря Давида Де Хеа.

Мечта «Вильярреала» о первом трофее

На прошлой неделе подошли к своему завершению ведущие европейские чемпионаты. Таким образом, в рамках текущей в преддверии первенства континента четырём командам предстояло определить двух обладателей еврокубков — Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Первым на очереди оказался второй по значимости турнир. В польском Гданьске за победу боролись «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Испанский коллектив ставил перед собой задачу завоевать первый титул в истории. А вот его наставник Унаи Эмери имел возможность в четвёртый раз выиграть ЛЕ. Первые три победы он одержал ещё во главе «Севильи». Плюс, успех в Гданьске для «подводной лодки» оставался последней возможность пробиться в ЛЧ на следующий сезон.

В свою очередь, «МЮ» выигрывал ЛЕ четыре года назад под руководством Жозе Моуринью, а теперь намеревался сделать это с Уле-Гуннаром Сульшером во главе, который с манкунианцами трофеев ещё не брал.

При этом серьёзной проблемой для норвежца в преддверии финала стало отсутствие сразу двух травмированных центральных защитников — Фила Джонса и Гарри Магуайра. В основном составе их ожидаемо заменили Эрик Бейи и Виктор Линделёф. К отсутствию же Антони Марсьяля болельщики уже, кажется, успели привыкнуть, как и к тому, что его место в основе безболезненно занимает Эдинсон Кавани.

В свою очередь, Эмери не мог рассчитывать на Висенте Иборру и Самуэля Чуквезе. Зато вернулись в строй Хуан Фойт и Этьен Капу, которые заняли место на правом краб обороны и в опорной зоне соответственно. Также любопытно, что дуэт с Жераром Морено в атаке составил не Пако Алькасер, а опытный Карлос Бакка.

Провальный первый тайм «МЮ»

На первых минутах финального противостояния инициативой завладел «Манчестер Юнайтед». «Вильярреал» предпочёл отдать мяч сопернику и сел в оборону в надежде на быстрые контратаки. Правда, сначала в действиях подопечных Эмери ощущалась лёгкая нервозность. Они на ровном месте отправляли снаряд за пределы поля или вместо аккуратной передачи зажигали над полем «свечу». А Фойт в одном из эпизодов так стремительно пошёл в отбор, что споткнулся, потерял равновесие и лицом буквально влетел в колено Полю Погба. Окровавленному аргентинцу, который, похоже, сломал нос, достаточно долго оказывали помощь, но он всё-таки вернулся на поле, переодев футболку.

Лишь после этого игроки испанской команды немного успокоились. Впрочем, у ворот Херонимо Рульи они ничего создавать не позволяли, практически не оставляя свободных зон на своей половине и действуя максимально плотно. Запомнился разве что неточный удар Скотта Мактоминая из-за пределов штрафной да дальний выстрел Погба прямо по центру.

«Вильярреал» ближе к середине тайма, напротив, окончательно освоился на «Энерга Гданьск» и начал всё чаще выбираться на чужую половину поля. Коллектив Эмери грамотно по ситуации включал высокий прессинг и вынуждал соперников под давлением терять мяч и нарушать правила. Вскоре у ворот Давида де Хеа начали возникать первые полумоменты. Что примечательно, многие из них были созданы именно после розыгрыша стандартных положений. Например, Пау Торрес после подачи Бакки рабоной от лицевой головой пробил чуть выше. А удар Йереми Пино из-за пределов штрафной заблокировал Мактоминай.

Таким образом, гол Морено на 29-й минуте уже вполне вытекал из логики встречи. А главное команда сыграла на своих сильных сторонах. Как по свистку футболисты в жёлтой форме пошли в прессинг на чужой половине, перекрыв все адресаты для передач. В результате Кавани вынужден был нарушать правила. Дани Парехо с достаточно далёкого стандарта выполнил великолепный кросс на линию вратарской, откуда Морено отправил снаряд в ближний угол. Нападающего в данном эпизоде не удержал Линделёф, который пытался держать его руками, но не помогло и это. Жерар отметился седьмым голом в текущем сезоне ЛЕ.

«Вильярреал», забив, получил возможность окончательно отойти в оборону и спокойно дожидаться ошибок оппонента. «МЮ» вновь забрал мяч под свой контроль и нарастил владение практически до 70 %, но это ничего не давало манкунианцам. Они лишь выполняли огромное количество поперечных передач низом, не понимая, как найти путь в чужую штрафную. На голодном пайке остался Кавани. Практически незаметен был и Бруну Фернандеш, от которого в игре «МЮ» зависит слишком многое. Опорники соперника сделали всё, чтобы выключить его.

Удачный рикошет для манкунианцев

Возможно, «Вильярреалу» так бы и удалось довести дело до победы, полностью засушив игру во втором тайме, но «МЮ», как и сопернику, помогло стандартное положение. На 55-й минуте удачу команде принёс розыгрыш углового. После подачи с левого фланга один из футболистов испанской команды вынес мяч из-за пределов штрафной прямо на Маркуса Рашфорда. Тот сходу нанёс удар по воротам, и мяч после пары рикошетов прилетел прямо к Кавани на линию вратарской. Рульи к этому времени уже упал в угол, а потому уругвайцу оставалось лишь не промахнуться по пустому створу.

Забив, манкунианцы продолжали давить, и Эмери вынужден был сделать замену, полностью перестроив схему игры. Вместо Бакки на поле появился центральный полузащитник Франсис Коклен. При этом в атаку к Морено поднялся Пино, а на левый фланг переместился Ману Тригерос.

В целом команды уже за полчаса до конца основного времени опасались рисковать и в первую очередь думали об обороне собственных ворот, понимая, что любая ошибка может стать роковой. Но более активно всё же продолжал действовать «МЮ». Сказывалась лучшая физическая готовность, ведь последний матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» команда провела резервным составом, тогда как «Вильярреал» встречу Примеры с «Реалом» — основным.

Неудивительно, что именно подопечные Сульшера создавали реальные моменты для того, чтобы вырвать победу. Так, на 70-й минуте Рашфорд после прострела Фернандеша с правого фланга чудом не попал в створ с нескольких метров. А затем удар Кавани головой с линии вратарской заблокировал Торрес.

В свою очередь, Эмери пытался освежить игру «Вильрреала» заменами. Сначала он бросил в бой нападающего Алькасера и полузащитника Мой Гомеса, а в концовке предоставил отдых обоим крайним защитникам Фойту и Альфонсо Педраса, выпустив вместо них Альберто Морено и Марио Гаспара. Своей цели тренер добился. У «МЮ», наконец, перестали проходить опасные атаки через левый фланг, а его подопечные дотерпели до дополнительного времени. При этом Сульшер так ни одной рокировки и не произвёл.

Невероятная серия пенальти

В дополнительные полчаса инициативой, напротив, владел уже «Вильярреал». Впрочем, об опасных моментах у ворот де Хеа речи не шло. Запомнились разве что два удара Морено и Алькасера из-за пределов штрафной. Оба оказались слишком неточными, чтобы принести клубу первый в его истории трофей. Сульшер же в этот момент, наконец, решился на замену и добавил в опорную зону Фреда, убрав правого полузащитника Мэйсона Гринвуда. Таким образом, норвежец убил сразу двух зайцев: лишил соперника свободы в центре поля и наделил ею Погба, который получил возможность смелее подключаться к атакам.

Второй экстратайм получился куда более богатым на события. Так, на 112-й минуте мяч после удара Морено из пределов штрафной очевидно попал в руку Фреду, но помощники Клемана Тюрпена на VAR не дали ему указаний назначить одиннадцатиметровый, затратив на просмотр повтора в районе двух минут. Достаточно долго пролежал на поле Мактоминай, получивший по лицу от соперника, а чуть позже досталось и Люку Шоу. Мыслями команды находились уже в серии пенальти и даже не думали о том, чтобы попытаться вырвать победу раньше. Зато Сульшер получил возможность сделать все замены и выпустил на поле Дэниэла Джеймса, Акселя Туанзебе, Алекса Теллеса и Хуана Мату специально под «лотерею».

А дорвавшись до серии пенальти, команды долго не желали расходиться. В итоге на то, чтобы выявить сильнейшего, у них ушло 22 удара. В первой серии промахов никто не допустил, хотя Рульи и де Хеа в паре моментов были близки к тому, чтобы совершить сейв. Так, испанец дотянулся до мяча после выстрела Алькасера, а аргентинец — Бруну Фернандеша.

Во второй серии ошибаться тоже никто не собирался. Но всё-таки ближе к спасению был вратарь «Вильярреала». Например, лишь чудом свою попытку реализовал Люк Шоу. Голкипер уже, казалось, отбил мяч, но тот в последний момент между его рук юркнул в сетку. Де Хеа же чаще раньше времени заваливался в правый от себя угол, чем регулярно пользовались соперники.

В итоге судьбу противостояния решила очная дуэль вратарей. Рульи свою попытку исполнил блестяще и послал мяч прямо в девятку, хотя оппонент угадал направление удара. Де Хеа пробил в тот же угол, но на удобной высоте, и Херонимо спокойно спас свою команду.

«Вильярреал» в драматичном матче вырвал победу и завоевал первый трофей в истории клуба. Вдобавок команда получила путёвку в ЛЧ, а в Лигу конференций от Испании теперь отправится «Сельта», занявшая восьмое место в Примере. И как в этой ситуации не поверить в магию Эмери, который в четвёртый раз в карьере выиграл Лигу Европы? «МЮ» чары бывшего наставника «Спартака» разрушить не сумел и остался без еврокубка.