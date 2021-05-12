УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил арбитров, которые рассудят финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Финал Лиги чемпионов с участием английских клубов «Манчестер Сити» и «Челси» будет судить испанский арбитр Антонио Матеу Лаос. Его ассистентами станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервным судьёй назначен Карлос дель Серро. За VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес, Хуан Мартинес, Иньиго Прието и Павел Хиль.

Матч состоится 29 мая. Место проведения встречи будет утверждено в ближайшие дни.

Финал Лиги Европы с участием испанского «Вильярреала» и английского «Манчестер Юнайтед» будет обслуживать француз Клеман Тюрпен. Его ассистентами станут Николя Дано и Сириль Гренгор, а четвёртым судьёй — Славко Винчич. За VAR будут отвечать Жером Брисар, Бенжамен Пажес и Пол ван Букел.

Встреча состоится 26 мая в Гданьске.

Ранее появилась информация, что финал Лиги чемпионов перенесут в Португалию.