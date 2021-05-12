УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
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Финал Лиги чемпионов с участием английских клубов «Манчестер Сити» и «Челси» будет судить испанский арбитр Антонио Матеу Лаос. Его ассистентами станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервным судьёй назначен Карлос дель Серро. За VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес, Хуан Мартинес, Иньиго Прието и Павел Хиль.
Матч состоится 29 мая. Место проведения встречи будет утверждено в ближайшие дни.
Финал Лиги Европы с участием испанского «Вильярреала» и английского «Манчестер Юнайтед» будет обслуживать француз Клеман Тюрпен. Его ассистентами станут Николя Дано и Сириль Гренгор, а четвёртым судьёй — Славко Винчич. За VAR будут отвечать Жером Брисар, Бенжамен Пажес и Пол ван Букел.
Встреча состоится 26 мая в Гданьске.
Ранее появилась информация, что финал Лиги чемпионов перенесут в Португалию.