СМИ: Финал Лиги чемпионов перенесут в Португалию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов из Турции в Португалию.

Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджианте в своём Twitter, в ближайшие 24 часа будет официально объявлено о переносе матча в португальский Порту — на стадион «Драгау».

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле, однако ввиду строгих ограничений, введённых британским правительством для прибывающих из Турции, место проведения матча может быть перенесено.

Ранее в УЕФА отказались комментировать возможный перенос финала ЛЧ из Турции в Великобританию.