В УЕФА отказались комментировать возможный перенос финала ЛЧ из Турции в Великобританию
- Reuters
«В настоящий момент у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по данному поводу будет сделано в должное время», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
В финале Лиги чемпионов сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле. Однако ввиду строгих ограничений, введённых британским правительством для прибывающих из Турции, место проведения матча может быть перенесено.
Ранее «Краснодар» анонсировал выпуск фильма о первом в истории сезоне в ЛЧ.