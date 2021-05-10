В УЕФА отказались комментировать возможный перенос финала ЛЧ из Турции в Великобританию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

«В настоящий момент у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по данному поводу будет сделано в должное время», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле. Однако ввиду строгих ограничений, введённых британским правительством для прибывающих из Турции, место проведения матча может быть перенесено.

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