«Краснодар» анонсировал выпуск фильма о первом в истории сезоне в ЛЧ

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ФК «Краснодар» опубликовал трейлер фильма «Краснодар». От игры к игре», повествующий о дебютном сезоне команды в Лиге чемпионов УЕФА.
«Краснодар» анонсировал выпуск фильма о первом в истории сезоне в ЛЧ
  • @FCKrasnodar
  • Twitter

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каковым он был на самом деле. «Краснодар». От игры к игре». Скоро премьера», — гласит сообщение клуба в Twitter.

В сезоне-2020/21 «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА. По итогам жеребьёвки клуб попал в группу E, где его соперниками стали английский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн». Российский клуб занял третье место по итогам группового раунда турнира и вылетел в Лигу Европы.

Ранее Чалов высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром».

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