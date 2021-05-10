«Краснодар» анонсировал выпуск фильма о первом в истории сезоне в ЛЧ
- @FCKrasnodar
«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каковым он был на самом деле. «Краснодар». От игры к игре». Скоро премьера», — гласит сообщение клуба в Twitter.
Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он был на самом деле. «Краснодар». От игры к игре».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 10, 2021
Скоро премьера. pic.twitter.com/vQo4dZz0jm
В сезоне-2020/21 «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА. По итогам жеребьёвки клуб попал в группу E, где его соперниками стали английский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн». Российский клуб занял третье место по итогам группового раунда турнира и вылетел в Лигу Европы.
Ранее Чалов высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром».