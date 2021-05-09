Чалов высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» 

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра в дождь? Английская погода мне, в принципе, нравится. У футбола нет плохой погоды. Надеюсь, болельщикам дали какие-нибудь дождевики, чтобы никто не простыл. Меня не мучила серия без голов, выходил на каждую игру с мыслью, чтобы команда победила», — приводит слова Чалова пресс-служба армейцев.

По его словам, он хочет забивать в каждой игре и счастлив, что ему удалось это сделать в двух матчах подряд. При этом он отметил, что не общается близко с главным тренером красно-синих Ивицей Оличем, но специалист регулярно помогает форвардам отрабатывать после тренировок.

«Выходил на матч с «Краснодаром» с мыслями о том, чтобы забить и помочь команде. Конечно, я благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевёрнута, двигаемся дальше. В перерыве общения не было, были какие-то корректировки. Мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить ещё два гола», — сказал Чалов.

ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:1, а Чалов стал одним из авторов голов. Таким образом, армейцы сохранили шансы на попадание в еврокубки (команда Олича занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков).

Ранее сообщалось, что Хосе Саломон Рондон попрощался с домашним стадионом ЦСКА.