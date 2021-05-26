В финале Лиги Европы — 2020/21 будет сыграно дополнительное время

Испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя по итогам первого тайма.

По итогам основного времени встречи счёт остался равным — 1:1. В первом тайме мяч забил игрок «Вильярреала» Жерар Морено, во второй 45-минутке счёт сравнял Эдинсон Кавани.

В последний раз дополнительное время в финале Лиги Европы было сыграно в 2014-м году. Тогда в основное время не сумели выявить победителя испанская «Севилья» и португальская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что Кавани сравнял счёт в финале Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».