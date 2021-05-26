В финале Лиги Европы — 2020/21 будет сыграно дополнительное время

Короткая ссылка
Испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя по итогам первого тайма.
В финале Лиги Европы — 2020/21 будет сыграно дополнительное время
  • Reuters

По итогам основного времени встречи счёт остался равным — 1:1. В первом тайме мяч забил игрок  «Вильярреала» Жерар Морено, во второй 45-минутке счёт сравнял Эдинсон Кавани.

В последний раз дополнительное время в финале Лиги Европы было сыграно в 2014-м году. Тогда в основное время не сумели выявить победителя испанская «Севилья» и португальская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что Кавани сравнял счёт в финале Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить