Золото «Лилля», серебро «Милана» и бронза «Ливерпуля»: чем завершились чемпионаты Франции, Италии и Англии по футболу

«Лилль» обыграл «Анже» и впервые за десять лет стал лучшей командой Лиги 1, прервав гегемонию ПСЖ, а Александр Головин завоевал бронзовые медали вместе с «Монако». «Милан» оказался сильнее «Аталанты» и в последний момент поднялся на вторую строчку в Серии А, а Алексей Миранчук и партнёры взяли бронзу. «Ливерпуль» воспользовался осечками «Челси» и «Лестера» и закончил сезон АПЛ на третьем месте. Чем завершились чемпионаты Франции, Италии и Англии по футболу — в материале RT.

Невероятная развязка в борьбе за еврокубки

Несмотря на то, что в чемпионате Англии заранее определились обладатели золотых и серебряных медалей, болельщики ждали последнего тура с огромным интересом. Во-первых, «Челси», «Ливерпулю» и «Лестеру» предстояло определить третьего лишнего в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. При этом лондонцы опережали обоих преследователей на одно очко. Во-вторых, «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Арсенал» вели сражение за путёвки в Лигу Европы и Лигу конференций.

Фактически центральный матч тура состоялся на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», где «Лестер» принимал «Тоттенхэм». Большую часть встречи хозяева вели в счёте благодаря двум реализованным Джейми Варди пенальти и, казалось, практически обеспечили себе место в главном еврокубке. Однако концовку игры подопечные Брендана Роджерса провалили. Сначала Каспер Шмейхель после подачи углового срезал мяч в свои ворота. А затем на первый план вышел Гарет Бэйл, которого Райан Мейсон бросил в бой в середине второго тайма. Валлиец оформил дубль за десять минут и оставил обладателя Кубка Англии без ЛЧ. В этом сезоне «Лестер» больше всех находился в топ-4 турнирной таблицы АПЛ (242 дня), но умудрился финишировать пятым.

В свою очередь, «Тоттенхэм» всё же пробился в Лигу конференций, оставив позади «Арсенал», который занял восьмое место и впервые с 1995-го не попал в еврокубки. Гарри Кейн с 23 голами и 14 результативными передачами стал как лучшим бомбардиром, так и лучшим ассистентом турнира, и повторил достижение Энди Коула 17-летней давности.

Попутно «шпоры» фактически затащили на четвёртое место «Челси», который сенсационно уступил на выезде немотивированной «Астон Вилле» — 1:2. Вдобавок синие менее чем за неделю до финала ЛЧ потеряли основного вратаря Эдуара Менди. Сенегалец из-за травмы вынужден был попросить замену.

На итоговое третье место, воспользовавшись осечками конкурентов, забрался «Ливерпуль», который дома обыграл «Кристал Пэлас» — 2:0. В феврале-марте, когда подопечные Юргена Клоппа терпели поражение за поражением в АПЛ, мало кто мог предположить, что в итоге они возьмут медали. Но финишный спурт из пяти побед подряд обеспечил им бронзовые награды и прямую путёвку в групповой этап ЛЧ.

Если «Челси» в преддверии финала ЛЧ потерпел необъяснимое поражение, то «Манчестер Сити» завершил сезон АПЛ на мажорной ноте. Чемпион отправил пять безответных мячей в ворота «Эвертона» и нанёс Карло Анчелотти самое крупное поражение в его тренерской карьере.

Одним из главных героев противостояния стал покидающий клуб Серхио Агуэро. Нападающий вышел на замену во втором тайме и за пять минут успел забить дважды. Тем самым он установил новый рекорд по количеству голов в АПЛ за отдельно взятую команду — 184, опередив Уэйна Руни (183).

После финального свистка болельщики устроили аргентинцу стоячую овацию. У многих на глазах были слёзы. Не сдержался на послематчевой пресс-конференции даже Хосеп Гвардиола. Самому же футболисту для того, чтобы уйти по-настоящему красиво, осталось лишь завоевать главный еврокубок.

Наконец, необходимо отметить достижение «Манчестер Юнайтед». Коллектив Уле-Гуннара Сульшера на выезде обыграл «Вулверхэмптон» и завершил сезон АПЛ без поражений в гостях. Это лишь четвёртый подобный случай в истории и первый за 17 лет.

Щедрый подарок «Ювентусу» от «Наполи»

В чемпионате Италии судьба титула также была решена заранее. «Интер» досрочно гарантировал себе золотые медали, а в последнем туре разгромил «Удинезе» — 5:1. «Аталанта», подошедшая к заключительному матчу с 78 очками, даже в случае поражения точно не выпала бы из первой четвёрки. А на оставшиеся две путёвки в ЛЧ претендовали «Наполи» (76), «Милан» (76) и «Ювентус» (75).

В результате бергамаски не сумели должным образом настроиться на матч с «Миланом» и потерпели поражение — 0:2. Оба своих мяча россонери забили с пенальти. В завершившемся сезоне Серии А команда 20 раз исполняла одиннадцатиметровые, побилв собственное достижение 70-летней давности. «Милан» в последний момент поднялся на второе место и впервые с 2013 года вышел в ЛЧ.

Что касается Алексея Миранчука, то он появился на поле лишь на 87-й минуте и ничем запомниться не сумел. Зато россиянину удалось вместе со своей командой вновь пробиться в ЛЧ, а также стать обладателем бронзовых медалей чемпионата Италии.

За это отечественный полузащитник в первую очередь должен благодарить «Наполи». Неаполитанцы, занимавшие третье место, в последнем туре принимали скромную «Верону» и просто обязаны были одерживать победу, но умудрились разойтись с соперником миром — 1:1. Подопечные Дженнаро Гаттузо долго не могли открыть счёт, пока на 60-й минуте это не сделал Амир Ррахмани. Но практически тут же хозяева позволили оппоненту провести контратаку и сравнять счёт. Больше командам забить не удалось. Разочарование руководства клуба с юга Италии оказалось настолько сильным, что сразу после финального свистка было объявлено о прекращении сотрудничества с главным тренером.

Так «Наполи» собственноручно отдал путёвку в ЛЧ «Ювентусу», который провёл крайне неудачный сезон. Болельщики даже шутили, что благодаря постоянным осечкам туринцев Криштиану Роналду получит возможность завоевать трофей, которого точно нет в его коллекции — кубок Лиги конференций.

К слову, на матч с «Болоньей» португалец остался на скамейке запасных. По информации СМИ, причиной такого решения Андреа Пирло стала сильная усталость лидера клуба. Впрочем, с уступающим в классе соперником команда справилась и без него — 4:1. Альваро Мората оформил дубль, а Федерико Кьеза и Адриен Рабьо отличились по разу.

Роналду с 29 голами в итоге всё равно впервые в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Португалец стал автором по-настоящему уникального достижения. Он обеспечивал себе лавры лучшего снайпера в трёх ведущих европейских первенствах из пяти: Серии А, Примере и АПЛ.

В Лигу Европы в итоге отправились «Наполи» и «Лацио», а «Рома» сыграет в Лиге конференций. Причём до последнего момента подопечные Паулу Фонсеки были близки к тому, чтобы вообще не попасть в еврокубки. После первого тайма они уступали «Специи» (0:2), тогда как их главный преследователь «Сассуоло» обыгрывал «Лацио». Но во второй половине встречи «Рома» сумела совершить камбэк — 2:2, а мяч, который вывел команду в ЛК, забил Генрих Мхитарян. По итогам сезона в активе армянина 13 голов и десять результативных передач.

Конец гегемонии ПСЖ

Во Франции состоялось знаковое событие. «Лилль» сумел впервые за десять лет стать чемпионом и прервал гегемонию ПСЖ, который в предыдущих восьми сезонах семь раз становился первым. Подопечные Кристофа Галтье сходу ворвались в группу лидеров, но сначала всерьёз их никто не воспринимал. Однако после 22-го тура они захватили лидерство и больше его практически не уступали.

К последнему туру «доги» подошли с преимуществом в одно очко над парижанами. При этом по личным встречам они имели над соперником преимущество (0:0, 1:0). Таким образом, в случае осечки действующего чемпиона в матче с «Брестом» «Лилль» устраивало даже поражение от «Анже».

Но команда не стала играть с огнём и уже на десятой минуте вышла вперёд благодаря точному удару Джонатана Дэвида. А в добавленное арбитром к первому тайму время Бурак Йылмаз реализовал пенальти. На 92-й минуте Анжело Фюльжини удалось сократить отставание в счёте, но это уже не имело никакого значения — золото досталось гостям.

ПСЖ в своей встрече также одержал победу — 2:0. При этом Неймар на 19-й минуте курьёзным образом не реализовал пенальти. Готье Ларсоннёр попытался обмануть форварда, сместившись в правый от себя угол, и ему это удалось. Бразилец низом пробил в противоположный и не попал в створ.

А вот Килиан Мбаппе отличился один раз и с 27 голами в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1, на семь точных ударов опередив Мемфиса Депая и Виссама Бен-Йеддера. Также нельзя не отметить Йылмаза, который в 35 лет не побоялся впервые в карьере отправиться за пределы Турции и в результате забил 16 мячей в Лиге 1, внеся весомый вклад в чемпионство «Лилля».

Теоретические шансы на первое место до последнего тура сохранял и «Монако», но победы конкурентов оставили монегасков третьими, тем более что они и сами не сумели обыграть «Ланс» — 0:0.

Тем не менее, российские болельщики получили отличный повод для гордости, ведь Александр Головин, как и Алексей Миранчук, стал обладателем бронзовой медали. С девятью результативными передачами он поделил четвёртое место в гонке лучших ассистентов турнира с Анхелем Ди Марией, Анди Делором и Жонатантом Бамба. Выше расположились лишь Депай (12), Димитри Пайет (10) и Зинедин Ферхат (10). Помимо этого россиянин забил пять мячей и впервые в карьере набрал 14 баллов в отдельно взятом сезоне в национальном первенстве.

Причём «Монако» очень повезло занять третье место и пробиться в квалификацию ЛЧ. Ведь «Лион» мог бы обойти их в случае своей победы, но коллектив Руди Гарсии дома проиграл «Ницце» — 2:3, хотя дважды вёл в счёте благодаря дублю Карла Токо Экамби. Учитывая провальное начало сезона, подобный результат для монегасков можно назвать более чем успешным.

«Лион» сыграет в Лиге Европы, а «Марсель» — в Лиге конференций. Напрямую из элитного дивизиона вылетели «Ним» и «Дижон», а «Нант» примет участие в переходных матчах.