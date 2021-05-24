Гаттузо покидает пост главного тренера «Наполи»

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Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лауррентис сообщил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо покидает свой пост.

«Дорогой Рино, я счастлив, что провёл с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей», — написал владелец неаполитанского клуба в Twitter.

«Наполи» в заключительном туре Серии А сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и не попал у Лигу чемпионов, заняв пятое место, так как «Ювентус» разгромил «Болонью» (4:1) и стал четвёртым.  

Гаттузо возглавлял «Наполи» с декабря 2019 года. Вместе с ним команда становилась обладателем Кубка Италии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за три сезона в «Ювентусе».

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