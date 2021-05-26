Атака «Манчестер Юнайтед», мотивация «Вильярреала» и встреча Кавани с Эмери: чем интересен финал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встретятся в финале Лиги Европы-2020/21 в Гданьске. Победитель встречи, помимо трофея, получит путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Трижды выигрывавший ЛЕ Унаи Эмери постарается помочь испанскому клубу завоевать первый международный трофей за 98-летнюю историю. В нынешнем сезоне его подопечные ни разу не уступили за пределами страны. Между тем Уле-Гуннар Сульшер имеет в своём распоряжении одну из лучших атак на континенте в лице Бруну Фернандеша, Маркуса Рэшфорда и Эдинсона Кавани. О главных интригах решающего противостояния Лиги Европы — в материале RT.

Дополнительная мотивация для «Вильярреала»

Взгляд на финальный матч Лиги Европы в Гданьске с исторической перспективы огорчит любителей открытого футбола. С 2005 года «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» четырежды пробовали выявить сильнейшего в еврокубках, но так в этом и не преуспели — все матчи заканчивались нулевыми ничьими. Правда, сегодня соперники заявляют себя на финал как приверженцев атакующей игры. Англичане во внутреннем первенстве забили 73 мяча, уступив по этому показателю только землякам из «Сити». Испанцы же замкнули квартет самых результативных участников Примеры (60 точных ударов), уступив лишь признанным грандам — «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».

К слову, это трио финишировало с медалями Ла Лиги, тогда как коллектив Унаи Эмери квалифицировался седьмым — и может рассчитывать лишь на участие в Лиге Конференций сезона-2021/22. Чем не дополнительная мотивация для пиренейцев на поединок с МЮ? Ведь в случае триумфа «Вильярреал» автоматически станет участником Лиги чемпионов — турнира, куда манкунианцы уже пробились как вторая команда Англии.

Травма Магуайра как шанс для испанцев

Если и существует рецепт успеха в Лиге Европы, то Унаи Эмери знает его, пожалуй, лучше всех. Наставник «Вильярреала» среди коллег по цеху выделяется тем, что три года подряд выигрывал турнир во главе испанской «Севильи». Кроме того, в сезоне-2018/19 специалист довёл до решающего матча лондонский «Арсенал», однако там его команда разгромно уступила землякам из «Челси» (1:4). В нынешнем розыгрыше Эмери также подтвердил репутацию специалиста по второму клубному турниру в иерархии УЕФА: «Вильярреал» ни разу не оступился на дистанции в 14 матчей (всего две ничьих!) и лишь в ответном полуфинале против «Арсенала» не забил — хотя турнир длится больше полугода.

Важно подчеркнуть, что пятый финал Эмери — уникальное достижение: ни один из наставников прежде так часто не пробивался в главный поединок отдельно взятого европейского турнира (четырежды отмечались в финалах ЛЧ Карло Анчелотти, Марчелло Липпи, Алекс Фергюсон и Мигель Муньос).

Ключом к успеху «Вильярреала» во многом стала продуктивность Жерара Морено. Нападающий конвертировал в забитые мячи практически все шансы, которые ему предоставлялись партнёрами, а также не забывал ассистировать сам. В итоге перед поездкой в Гданьск у него накопился багаж из шести мячей и четырёх передач. А потому сдержать бомбардира будет одной из ключевых задач «Юнайтед».

Насколько эта миссия выполнима, сказать сложно. Ведь англичане из-за травмы потеряли столпа обороны Гарри Магуайра, поэтому придётся полагаться на связку Эрик Байи — Виктор Линделёф. Она прекрасна почти всем: здесь и отдать вперёд качественно футболисты могут, и на втором этаже побороться, и на дистанции забег выиграть. Вот только стабильность в действиях напарников наблюдается редко. И потому риск индивидуальной ошибки именно в этой зоне довольно велик. Из-за чего, собственно, «Манчестер Юнайтед» и закончил сезон с большим количеством пропущенных мячей, чем «Челси», поменявшим главного тренера, и «Ливерпуль» с выкошенной травмами линией защиты, а также практически вровень с «Астон Виллой», ставшей 11-й в АПЛ, и «Тоттенхэмом», финишировавшим седьмым.

Однако наставник «Вильярреала» считает, что пресса преувеличивает эффект от потерь МЮ: «У «Юнайтед» достаточно кадровых ресурсов, чтобы компенсировать травмированных. Они в отдельно взятый день могут обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут. Мы уважаем соперника, турнир, финал, но всё зависит от нас самих. Постараемся выиграть за счёт своих идей на поле, а не исходя из того, кто выйдет в составе соперника».

Ставка на Фернандеша и Кавани

На кого тогда полагается Уле-Гуннар Сульшер в стремлении завоевать первый трофей у руля «Манчестера»? Прежде всего, тренер верит в Бруну Фернандеша. Хавбек, который второй сезон подряд завоевал титул лучшего футболиста клуба по версии болельщиков, поразил эффективностью атаки. Он не только установил рекорд АПЛ по голам полузащитников за сезон, но и стал вице-чемпионом в споре за звание самого креативного игрока Европы. По количеству голевых моментов, созданных для партнёров, среди участников топ-5 чемпионатов он с показателем 95 уступил только Хакану Чалханоглу из «Милана».

В качестве наконечника атак норвежский тренер наверняка использует Эдинсона Кавани. Как минимум потому, что тот наравне с Фернандешем и Маркусом Рэшфордом завершил сезон АПЛ с десятью точными ударами. Хотя он не просто столкнулся с жесточайшей конкуренцией на позиции центрфорварда, но и ещё и был вынужден адаптироваться к Англии на поле и за его пределами, поскольку присоединился к клубу по ходу сезона. Ветеран блестяще себя проявил, заставив «Манчестер» позабыть о травме Антони Марсьяля. Плюс именно Кавани лучше всех в стане манкунианцев знает о слабых сторонах Унаи Эмери, поскольку работал под началом испанца в «Пари Сен-Жермен».

«С момента прихода в ПСЖ Эмери демонстрировал страстное отношение к футболу. Мне очень нравился его стиль работы. Это тренер, который будет работать много и максимально подготовится к финалу Лиги Европы. Нет сомнений, что он изучит всё вдоль и поперёк. Исходя из собственного опыта, считаю, в таких матчах всё определяют детали. Судьбу финалов решают мелочи, и потому надо поддерживать максимальную концентрацию. Надо провести идеальный матч. Знаю, что Унаи именно такой. Это тренер-трудяга. Именно по этой причине он и выигрывал столько трофеев, где бы ни работал», — отметил Кавани в интервью перед матчем.

Наконец, Люк Шоу в нынешнем году вернулся в столь фантастическую форму, что именно его эксперты видят основным левым защитником сборной Англии на грядущем Евро. Сульшер вернул футболисту веру в себя после карьерной просадки (тяжелейшая травма, жестокий ментальный прессинг со стороны экс-наставника Жозе Моуринью), а также через конкуренцию с Алексом Теллесом. Если добавить сюда тактическую схему, открывшую Шоу пространство для активных подключений и высокую свободу действий в финальной трети поля, то получатся идеальные условия для расцвета футболиста. И в них Люк действительно вышел на совершенно космический уровень.

Нацеленность на первые трофеи

Английские команды имеют серию из девяти финалов подряд, отданных соперникам из Испании в решающих поединках еврокубков. Округлять цифру Сульшер явно не хотел бы, ведь тогда в его трофейной коллекции так и останется одиноко стоять лишь кубок Норвегии, завоёванный в далёком 2013 году. Хотя на публике норвежец демонстративно дистанцируется от этой темы: «Никогда не думаю о своём послужном списке. Это даже в голову мне не приходило. Моя работа — выбирать игроков, которые достойны выйти на поле, и заботиться о том, чтобы команда была готова. Все тренеры показали себя с превосходной стороны, а игроки готовы к матчу. Если завтра придётся принимать сложные решения, надо быть готовым это сделать».

«Сокровищница» Унаи Эмери заполнена куда плотнее, но испанец будет нацелен на награду не только для повышения собственной самооценки.

В скромном «Вильярреале» трофея топ-турниров никто не видал в принципе: два Кубка Интертото да награда за победу в четвёртом дивизионе — вот и всё, чем может похвастать команда, созданная 98 лет назад. В остальном это больше клуб разбитых сердец: второе место в Примере сезона-2007/08, полуфинальная осечка в Лиге Чемпионов-2005/06 и три вылета из Лиги Европы на стадии полуфинала.

«Манчестер», наоборот, величием и славным прошлым по умолчанию настраивает своих болельщиков и футболистов на успех. Даже вылет из Лиги чемпионов несколькими месяцами ранее обернулся в плюс, поскольку клуб пришёл к реальному спору за трофей впервые за четыре последних года. К тому же у «красных дьяволов» перед глазами есть великолепный пример соотечественников, выдавших провал за промежуточный шаг на пути к континентальному триумфу. В 2013-м «Челси» стал первым и пока единственным английским коллективом, который завоевал главный приз Лиги Европы после попадания в тамошнюю сетку из более престижного состязания.

Нейтральное поле — не помеха

Финал лишает какую-либо из команд преимущества домашнего поля. Однако ни МЮ, ни «Вильярреал» это особо не беспокоит. Англичане за весь сезон в АПЛ ни разу не уступили на выезде, став третьим клубом в истории турнира, показавшим столь высокий уровень гостевой стойкости. Кроме того, этой весной манкунианцы не проиграли представителям Испании ни одной встречи — при восьми голах в чужой створ собственные ворота сохранили в неприкосновенности.

«Вильярреал» же в рамках Лиги Европы уже дюжину матчей вне дома идёт без поражений, а в пяти последних встречах и вовсе сыграл на «ноль». При условии победы в среду коллектив Эмери оформит историческое достижение: победа станет для них 25-й в плей-офф состязания, что выведет её на первое место по количеству победных матчей во втором по значимости еврокубковом турнире.

Добавим, что в трёх финалах Лиги Европы, в которых мерились силами английские и испанские представители, последние неизменно оказывались сильнее. Получит ли традиция продолжение, узнаем ближе к полуночи.