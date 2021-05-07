Эмери в пятый раз за карьеру вывел команду в финал Лиги Европы

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Испанский специалист Унай Эмери в пятый раз за тренерскую карьеру вывел свою команду в финал Лиги Европы УЕФА.
Эмери в пятый раз за карьеру вывел команду в финал Лиги Европы
  • Reuters

Под руководством Эмери «Вильярреал» вышел в финал благодаря победе в противостоянии с лондонским «Арсеналом» (2:1 по сумме встреч). Прежде в финал испанский специалист трижды выводил «Севилью» и один раз — «Арсенал».

При этом Эмери трижды стал победителем Лиги Европы, приведя к титулу «Севилью».

В предстоящем финале «Вильярреал» Эмери сыграет с «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Матч состоится 26 мая в Гданьске.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира.

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