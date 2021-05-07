«Вильярреал» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира

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Испанский «Вильярреал» впервые в своей истории пробился в финал европейского клубного кубкового турнира.
«Вильярреал» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира
  • Reuters

Благодаря победе над лондонским «Арсеналом» в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы УЕФА (2:1), «Вильярреал», основанный в 1923 году, впервые в своей истории пробился в финал еврокубкового турнира.

Прежде, испанской команде, в сезоне-2005/06, удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где она проиграла «Арсеналу» (0:1). На счету Виляьрреала также две победы в Кубке Интертото, который во времена своего проведения являлся квалификационным в групповой этап Кубка УЕФА (нынешней Лиги Европы).

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы.

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