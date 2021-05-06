МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы

Короткая ссылка
Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от римской «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Роме» принесли голы Эдина Джеко, Бриана Кристанте и Николы Залевского, отличившихся на 57-й, 60-й и 83-й минутах.

МЮ ответил дублем Эдинсона Кавани, забившего на 39-й и 68-й минутах.

По сумме двух матчей 8:5 (6:2) победу в противостоянии одержал «Манчестер Юнайтед», таким образом, он вышел в финал Лиги Европы, который пройдёт 26 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за два года сыграют в финале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить