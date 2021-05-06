МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от римской «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Роме» принесли голы Эдина Джеко, Бриана Кристанте и Николы Залевского, отличившихся на 57-й, 60-й и 83-й минутах.

МЮ ответил дублем Эдинсона Кавани, забившего на 39-й и 68-й минутах.

По сумме двух матчей 8:5 (6:2) победу в противостоянии одержал «Манчестер Юнайтед», таким образом, он вышел в финал Лиги Европы, который пройдёт 26 мая в польском Гданьске.

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за два года сыграют в финале Лиги чемпионов.