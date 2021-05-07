Совладелец МЮ обратился к болельщикам клуба и вновь извинился за Суперлигу

Совладелец английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер написал открытое письмо болельщикам команды.

«Спасибо за письмо от 30 апреля, отправленное представителями болельщиков «Манчестер Юнайтед». Я внимательно изучил его. Ваша любовь и страсть к клубу передались очень ясно. Меня поразили некоторые детали вашего письма, поскольку вы так доступно объяснили, почему наша первоначальная поддержка Суперлиги Европы вызвала у вас гнев и разочарование. Хочу ещё раз принести искренние извинения за допущенные ошибки», — говорится в письме Глейзера, опубликованном пресс-службой клуба.

Он отметил, что признаёт необходимость проведения более глубоких консультаций с болельщиками по ряду важных вопросов, включая турниры, а также что интересы болельщиков и футбола в целом должны стать частью ключевых процессов принятия решений на всех уровнях клуба.

«Мы открыты для конструктивных дискуссий о том, как укрепить этот принцип. Кроме того, хочу заверить вас, что моя семья и я глубоко заботимся о «Манчестер Юнайтед», испытываем глубокое чувство ответственности за защиту и укрепление клуба в долгосрочной перспективе, уважая его ценности и традиции. Один из самых ясных уроков последних нескольких недель — необходимость лучше прислушиваться. Мы верим в принцип, согласно которому болельщики владеют акциями клуба. Ранее мы взаимодействовали с фондом болельщиков МЮ по вопросам владения акциями болельщиками. Хотим продолжить и ускорить эти обсуждения», — говорится в письме.

Семья Глейзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.

Ранее сообщалось, что фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд», протестуя против владельцев клуба.