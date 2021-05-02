Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд», протестуя против владельцев клуба

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Акция болельщиков «Манчестер Юнайтед» против семьи Глейзер обернулась проникновением на поле домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».
Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд», протестуя против владельцев клуба
  • Reuters

Изначально болельщики устроили акцию возле стадиона, но затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Недовольство болельщиков владельцами клуба вызвано недавней попыткой руководства «Манчестер Юнайтед» стать одним из основателей нового, неподконтрольного УЕФА турнира — Суперлиги.

Фанаты проникли на поле за два часа часа до матча команды с «Ливерпулем», который должен начаться 2 мая в 18:30 мск.

Ранее МЮ повторил достижение «Реала» по голам в полуфинале еврокубков.

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