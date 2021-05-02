Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд», протестуя против владельцев клуба

Акция болельщиков «Манчестер Юнайтед» против семьи Глейзер обернулась проникновением на поле домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».

Изначально болельщики устроили акцию возле стадиона, но затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Недовольство болельщиков владельцами клуба вызвано недавней попыткой руководства «Манчестер Юнайтед» стать одним из основателей нового, неподконтрольного УЕФА турнира — Суперлиги.

🚨 BREAKING: Protesting Manchester United fans have broken into Old Trafford now #mufc#mujournalpic.twitter.com/Hoob978Q74 — United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021

Фанаты проникли на поле за два часа часа до матча команды с «Ливерпулем», который должен начаться 2 мая в 18:30 мск.

Ранее МЮ повторил достижение «Реала» по голам в полуфинале еврокубков.