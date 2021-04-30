МЮ повторил достижение «Реала» по голам в полуфинале еврокубков

Английский «Манчестер Юнайтед» повторил достижение по количеству голов в рамках одного матча полуфинальной стадии европейских клубных турниров.

МЮ, разгромив римскую «Рому» со счётом 6:2 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, стал первым после мадридского «Реала» клубом, которому удалось забить такое количество мячей в одном матче полуфинальной стадии. В полуфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1963/64 «Реал» разгромил «Цюрих» со счётом 6:0.

МЮ также забил шесть мячей в еврокубковом матче вне зависимости от стадии впервые с 2007 года — тогда манкунианцы также разгромили «Рому» со счётом 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Кавани стал вторым самым возрастным автором дубля в полуфиналах еврокубков.