Сульшер прокомментировал поражение МЮ в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Лестер Сити» со счётом 1:2 в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) высказался о проигрыше команды в чемпионской гонке сезона-2020/21.

«Мы начали матч медленно, как и следовало ожидать, потому что у моих игроков не было времени подготовиться к этой встрече. Но после того, как они забили, нам было нечего терять. После первого пропущенного мяча мы показывали очень хороший футбол, я был доволен парнями. У нас было мало времени на подготовку к этому матчу. На перерыв мы ушли довольные, но во втором тайме не смогли реализовать свои моменты, а «Лестер» сумел забить гол с углового, который вовсе не должен был быть — там мяч ушёл за пределы поля», — приводит слова Сульшера BBC.

Он отметил, что его команда вынуждена играть в очень тяжёлом календаре, что отражается на выступлениях футболистов.

«Мы не можем играть четыре матча за неделю: в четверг, воскресенье, во вторник и снова в четверг. Это невозможно. Только поэтому мы внесли столь большие изменения в состав. Это неслыханно. Игроки не могут выступать на таком уровне, играя четыре матча за семь дней. Если мы хотим в будущем бросить вызов «Манчестер Сити», то нам необходимо усилить нашу команду. Поздравляю «горожан». Они провели фантастический сезон. Я очень доволен своими ребятами, которые до последнего преследовали «Манчестер Сити». Мы хотим сделать следующий шаг, и, возможно, нам понадобится ещё пара футболистов, чтобы усилить команду», — добавил норвежский специалист.

В активе «Манчестер Сити» 80 очков за три матча до конца сезона и отрыв от идущего вторым МЮ, у которого также осталось три игры, составляет десять очков. Таким образом, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ.