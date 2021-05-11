Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ

Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола завоевал 31-й трофей за карьеру.

Победа с английским «Манчестер Сити» в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21 принесла испанскому специалисту 31-й трофей в его тренерской карьере.

С «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал десять трофеев, с каталонской «Барселоной» — 14, ещё семь трофеев — с мюнхенской «Баварией».

Таким образом, Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью, Арсеном Венгером, Биллом Шенкли и Стэном Каллисом по количеству завоёванных титулов чемпионов Англии — по три победы. Рекордсменом по данному показателю является сэр Алекс Фергюсон, 13 раз выигравший чемпионат с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21.