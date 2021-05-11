Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ

Короткая ссылка
Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола завоевал 31-й трофей за карьеру.
Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ
  • Reuters

Победа с английским «Манчестер Сити» в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2020/21 принесла испанскому специалисту 31-й трофей в его тренерской карьере.

С «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал десять трофеев, с каталонской «Барселоной» — 14, ещё семь трофеев — с мюнхенской «Баварией».

Таким образом, Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью, Арсеном Венгером, Биллом Шенкли и Стэном Каллисом по количеству завоёванных титулов чемпионов Англии — по три победы. Рекордсменом по данному показателю является сэр Алекс Фергюсон, 13 раз выигравший чемпионат с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить