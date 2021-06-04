«Шунин у нас номер один»: Черчесов — об основном вратаре сборной России, матче с Болгарией и визите Киркорова

Антон Шунин — основной вратарь сборной России по футболу. Об этом в преддверии товарищеского матча с Болгарией заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. При этом, по его словам, Матвей Сафонов набрал хорошую форму, поэтому было решено предоставить ему игровое время во встрече с поляками. Также специалист рассказал о состоянии восстановившихся от небольших повреждений Марио Фернандеса и Дениса Черышева, порадовался приезду в расположение коллектива Филиппа Киркорова и пожелал здоровья травмированному лидеру бельгийцев Кевину Де Брёйне.

«Мы с Киркоровым сначала пообщались в номере, потом пофотографировались на поле»

— Подведите, пожалуйста, итоги двухнедельных сборов. Что удалось выполнить, и как в график вписался контрольный матч с Польшей?

— Всю программу мы выполняем, но, понятное дело, ни на одном сборе не бывает такого, чтобы все футболисты участвовали во всех занятиях. У кого-то проблем меньше, у кого-то больше. Мы за ними внимательно следим и иногда даём паузы как в матчах, так и в тренировочном процессе. Денис Черышев и Марио Фернандес уже в строю и три дня находятся в общей группе. Посмотрим на их состояние, чтобы понять, готовы ли они ко встрече с Болгарией. Это заключительный контрольный матч в преддверии Евро. Что касается игры с Польшей, то она дала пищу для размышлений и нам, и ребятам. Они давно не встречались, а теперь снова почувствовали друг друга. Такие матчи всегда полезны. Хотелось одержать победу, но мы довольны отношением футболистов к делу, а игровые моменты будем подправлять.

— У сборной было, как минимум, две рабочие схемы игры — с тремя и двумя центральными защитниками. Первую вы проверили в матче с Польшей. Означает ли это, что в игре с Болгарией будете тестировать вторую?

— Мы отрабатываем различные варианты. Понятно, что в четыре защитника играли больше, а потому этой расстановке уделяем меньше времени, поскольку она привычнее. Но ещё раз повторяю, на первенстве континента у нас будут конкретные соперники, которые действуют по-разному. Наша задача — подвести команду к Евро в том состоянии, которое позволит быть конкурентоспособными. Пока мы не распыляемся.

— В матче с Польшей вы неожиданно заменили Антона Шунина в начале второго тайма и выпустили Матвея Сафонова. Какой видите вратарскую линию на Евро?

— Шунин, Сафонов, Юрий Дюпин. Они у нас в заявке. В тренировочном процессе было видно, что Матвей набрал хорошую форму. Также он полностью здоров. А вот на сбор в конце прошлого года он приехал не в лучшем состоянии, плюс заболел коронавирусом. Мы видели, что у него есть определённая усталость. Каждому футболисту нужно быть готовому к играм, поэтому дали возможность Сафонову выйти на поле. Мы уверены во всех, и у нас нет с этим проблем. Другое дело, что Шунин у нас — номер один. Он готовится к чемпионату Европы.

— Во встрече с Польшей Александр Головин и Алексей Миранчук вышли на поле вместе с первых минут. Как оцените их взаимодействие?

— Жаль, что зачастую у нас просто нет времени. Саши вообще полтора года не было в сборной. Лёша тоже пропускал матчи. Сейчас, готовясь к Евро, стараемся уделять максимальное внимание налаживанию связей между ними. Это два футболиста, которые умеют делать нестандартные вещи в атаке. Такие нужны всегда. Другое дело, как нам распределить роли, чтобы и один, и второй выглядели качественно. Приятная головная боль для нас и Головина с Миранчуком, которые должны больше друг с другом коммуницировать.

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— Вчера Магомед Оздоев высказал сожаление по поводу травмы Кевина Де Брёйне. Без него Бельгия сыграла вничью с Грецией — 1:1. Какие основные выводы сделали из этого матча?

— Когда слышишь, что мы «обрадовались» травме Де Брёйне, хочется только сказать «Боже упаси». Кевин — наш коллега. Когда перед началом чемпионата мира сломался Мохаммед Салах, мы сожалели отсутствию такого футболиста, который мог украсить турнир. Мы никому зла не желаем. Противостояли бельгийцам с Де Брёйне и без него. Это мастер высочайшего уровня. Как можно радоваться тому, что парень получил повреждение? Надеемся, он выздоровеет и сыграет с нами. Матч с Грецией не смотрел, поскольку готовился к нашей встрече с Болгарией, но ещё изучим его. Пока стараемся не распыляться. К слову, Дания в Инсбруке тоже сыграла вничью с Германией — 1:1.

— Фернандес и Черышев пропускали товарищеский матч со сборной Польши из-за небольших травм. Каковы их перспективы принять участие в игре с Болгарией?

— Они уже несколько дней тренируются в общей группе. Вчера и сегодня полностью провели занятия. Оценим, как они проявили себя. Естественно, врачи нам сообщат, на какое время оба готовы выйти на поле. Из этого будем исходить. Понятно, что каждому футболисту надо готовиться. Если будет возможность, предоставим Марио и Денису игровое время. Другое дело, что желания с возможностями иногда расходятся. Но и один, и второй набирают кондиции.

— Как команда восприняла визит Филиппа Киркорова на тренировку?

— Мы знали, что он будет исполнять гимн перед матчем с Болгарией. Но вчера от УЕФА поступило сообщение, что Киркорову не позволят выйти на поле и спеть там. Меня попросили дать ему возможность зайти перед поединком и немного пообщаться. Но игра есть игра, и мы бы не уделили Филиппу Бедросовичу достаточно внимания. Попросил навестить нас в пятницу, если существует такая возможность. Киркоров приехал в 11 утра, как и обещал. Мы с ним сначала пообщались в номере, потом пофотографировались на поле. Он пожелал нам удачи.

— Вопрос на стыке самых популярных видов спорта: есть ли понимание, что после провала хоккейной сборной на ЧМ на футбольную ложится ещё большая ответственность? И не давит подобный фактор?

— Можно сказать, четвертьфинал с Канадой смотрел одним глазом. Телевизор был включён, но мы готовили свою тренировку. На подобном уровне любой момент решает исход матча и турнира. Примем ситуацию такой, какая она есть. Это большой спорт, спорт высших достижений. Наша «Красная машина» в последние годы доставила нам много радости. А неудача нужна для того, чтобы потом сделать два шага вперёд. Мы болели за ребят. Теперь начинаем свой турнир.

«Мне комфортно взаимодействовать с Сашей»

Также в пресс-конференции принял участие Алексей Миранчук. Легионер ответил на вопросы о своей связке с Головиным, рассказал, чем отличаются его функции в «Аталанте» и сборной, и признался, что расстроился поражению России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

— Вы прибыли в расположение сборной чуть позже партнёров. Как чувствуете себя?

— Несмотря на то, что я пропустил три тренировочных дня, все главные упражнения, которые были даны, выполнил. Чувствую себя отлично. Как говорит Станислав Саламович, всё идёт своим чередом, поэтому готовимся к следующей встрече.

— Насколько вам комфортно играть в сочетании с Головиным, учитывая, что у вас схожие амплуа?

— Когда каждый понимает, что нужно делать на поле, нет разницы, с кем конкретно выходить. Но если брать нас двоих, то мне, конечно, комфортно взаимодействовать с Сашей. У нас налажено определённое взаимопонимание. Есть футбольный интеллект. Мы развиваемся в данном отношении и стараемся делать так, чтобы результат пришёл.

— Чем отличаются ваши атакующие функции в сборной и в «Аталанте»?

— Требования разные, но основная задача — приносить как можно больше пользы в атаке. На сборе национальной команды у меня было достаточно времени, чтобы понять свои функции и подготовиться. Проблем с этим нет.

— В пятницу в расположении сборной России побывал Киркоров. Какие впечатления оставил его визит?

— Все были приятно удивлены. Филипп Бедросович добавил красок в наши солнечные будни. Хорошо пообщались, и он даже привёз нам подарки. Но потом улыбки сошли с наших лиц, и все отправились на тренировку.

— Удалось посмотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой?

— Только третий период. Честно говоря, никогда раньше не смотрел хоккей, не болел, но так получилось, что включил телевизор, и сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как они хотели выйти в полуфинал. Но параллели между сборными проводить сложно. У нас свои задачи и турнир. Сделаем максимум от нас зависящего.