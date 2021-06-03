«Будем чувствовать поддержку болельщиков»: как сборная России готовится к Евро-2020 после возвращения из Австрии

Сборная России по футболу вернулась на базу в Новогорск и продолжила подготовку к чемпионату Европы 2020 года. Илья Самошников занимался по индивидуальной программе, остальные игроки работали в общей группе. Магомед Оздоев посетовал на возможное отсутствие в матче с Бельгией полузащитника Кевина де Брёйне и прокомментировал запрет на въезд в Данию российских болельщиков, а Максим Мухин поделился эмоциями от попадания в финальную заявку на турнир.

Сборная России по футболу продолжила подготовку к чемпионату Европы 2020 года. После недельного сбора в австрийском Нойштифте она вернулась на домашнюю базу в подмосковном Новогорске.

Накануне подопечные Станислава Черчесова провели восстановительное занятие после первого контрольного матча с национальной командой Польши, завершившегося со счётом 1:1. По традиции игроки были разделены на две группы в зависимости от времени, проведённого на поле. По индивидуальной программе работал только полузащитник Илья Смошников, получивший травму мышц задней поверхности бедра.

Сегодня футболист «Рубина» вновь тренировался отдельно от партнёров по сборной, а остальные 29 игроков вышли на поле. В ходе одного из упражнений Артём Дзюба вновь встал на ворота и отразил шесть ударов подряд от партнёров по команде.

В среду также был объявлен состав сборной на Евро. И хотя до начала турнира тренерский штаб в случае непредвиденных ситуаций может воспользоваться правом замены, некоторые игроки вздохнули с облегчением, увидев своё имя в финальном списке. Так, полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что волновался по поводу путёвки на чемпионат, который станет для него первым.

«Волнение всегда есть, что не попадёшь в состав. Я молодой игрок, опыта не хватает. Но работал на тренировках максимально, доказал тренеру, что могу играть. В голове сейчас мысли только о сборной. Нужно выигрывать и работать. Голова кругом не идёт», — цитирует Мухина «Чемпионат».

Разумеется, поехать на главный турнир континента мечтают не только молодые футболисты, но и их более опытные коллеги. Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что ему было приятно оказаться в итоговой заявке.

«Нужно не просто поехать на Евро, а помочь команде и добиться результата. Нагрузки были тяжёлыми, думаю, сейчас потихоньку будет полегче. Наверное, все расстроились, кто не попал. Но такова жизнь. Когда-то и меня с Артёмом Дзюбой отцепляли. Это нормально. Мы ребят поддерживаем», — отметил Оздоев.

Многие футболисты отмечали, что нынешние сборы кажутся им намного более тяжёлыми, чем предыдущие. Так, по словам Мухина сравнить их можно только с занятиями под руководством экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«У меня впервые сборы с такими сильными нагрузками. Очень сильно уставал на нескольких тренировках. Похоже на сборы с Юрием Палычем Сёминым, но здесь нагрузки сильнее. Разговоров особых с Черчесовым не было. На тренировках подбадривает, психологически сразу становится легче», — добавил Мухин.

Его слова подтвердил и Оздоев, который вышел к журналистам со льдом на колене. Он пояснил, что в ходе тренировки кто-то случайно ударил его по бедру — и оно отекло, однако повреждение не вызывает опасений.

«На момент подготовки к чемпионату мира я не был в сборной, мне тяжело судить о тех нагрузках. Думаю, что работа была идентичная. Тренерский штаб всё понимает и делает то, что нужно. Каждый игрок показывает всё, что может под такими нагрузками. При Станиславе Саламовиче всегда серьёзно. Каждый понимает, к чему мы готовимся и что мы делаем», — заверил футболист.

До старта чемпионата Европы остаётся восемь дней, а уже 12 июня россияне встретятся с сильнейшей командой группы B — сборной Бельгии. В финале Лиги чемпионов один из её лидеров, Кевин де Брёйне, получил перелом носа и левой глазницы. Он попал в заявку своей сборной на турнир, однако главный тренер Роберто Мартинес выразил сомнение в том, что атакующий полузащитник сможет выйти на поле в матче с Россией.

«Жалко, что такие игроки выбывают. Надеюсь, у него всё будет хорошо. Главное — здоровье, мы занимаемся одним делом. Его потеря весома для Бельгии, но у них хороший состав вне зависимости от того, играет Кевин или нет. Досконально мы ещё не разбирали их игру, Станислав Саламович планомерно нас ко всему подводит», — отметил Оздоев.

Кроме того, футболисты прокомментировали решение властей Дании запретить российским болельщикам въезд в страну, из-за чего они не смогут посетить заключительный матч сборной на групповом этапе.

Также по теме «Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020 Отсутствие ряда футболистов в заявке на контрольный матч с Польшей не означает, что они не поедут на Евро-2020. Об этом заявил главный...

«Мне трудно об этом говорить. Может быть, это даже разозлит нас немного. Всё равно будем чувствовать поддержку болельщиков у телеэкранов», — заявил Мухин.

По мнению Оздоева, россияне не останутся без поддержки в Копенгагене, так как на матч смогут попасть жители Евросоюза.

«Наши болельщики должны были поехать в Данию. Так же, как и другой болельщик поедет поддерживать свою сборную в нашу страну. Должны были всё-таки разрешить нашим приехать и поддержать команду. Мне тяжело судить, раз приняли такое решение… Без наших болельщиков всегда тяжелее, но мы всегда знаем, что они с нами, поддерживают нас, сидя у экранов», — добавил Оздоев.