Тренер сборной Бельгии: вряд ли де Брёйне сыграет с Россией на Евро-2020

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес высказался о возможном участии полузащитника команды Кевина де Брёйне в матче с Россией на старте чемпионата Европы.
Тренер сборной Бельгии: вряд ли де Брёйне сыграет с Россией на Евро-2020
  • Reuters

«Вряд ли в этом матче примет участие Кевин де Брёйне, который получил два перелома. Возможно, он сыграет на чемпионате Европы, но мы пока точно не знаем, когда он восстановится», — приводит слова Мартинеса Le Parisien.

Де Брёйне получил травму при столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Матч между Россией и Бельгией состоится 12 июня.

Ранее защитник «Урала» Владимир Рыков признался, что был удивлён невызову хавбека «Сочи» Артура Юсупова в сборную России на Евро-2020.

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