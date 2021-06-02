Тренер сборной Бельгии: вряд ли де Брёйне сыграет с Россией на Евро-2020
- Reuters
«Вряд ли в этом матче примет участие Кевин де Брёйне, который получил два перелома. Возможно, он сыграет на чемпионате Европы, но мы пока точно не знаем, когда он восстановится», — приводит слова Мартинеса Le Parisien.
Де Брёйне получил травму при столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».
Матч между Россией и Бельгией состоится 12 июня.
Ранее защитник «Урала» Владимир Рыков признался, что был удивлён невызову хавбека «Сочи» Артура Юсупова в сборную России на Евро-2020.