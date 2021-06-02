Рыков: был удивлён, что Юсупова не вызвали в сборную России на Евро-2020
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«Наверное, тренер нашёл какую-то изюминку, поменял позицию, Артур чуть выше начал играть», — цитирует Рыкова сайт «Матч ТВ».
Он отметил, что всегда называл Юсупова сильным футболистом и ему нравилась его игра.
«Рад за него, что у него всё получается. Я был удивлён, что его не вызвали в сборную, он такой сезон выдал. Мне кажется, он помог бы команде», — сказал Рыков.
В этом сезоне Юсупов провёл 27 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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