Рыков ответил, что сделать Тюкавину, чтобы не стать новым Кокориным

Короткая ссылка
Защитник екатеринбургского «Урала» Владимир Рыков назвал самых талантливых футболистов, с которыми он играл, и поделился мнением о 18-летнем форварде «Динамо» Константине Тюкавине.
Рыков ответил, что сделать Тюкавину, чтобы не стать новым Кокориным
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Самый талантливый футболист, с которым я играл? Кокорин, Смолов. Но я видел уже и Тюкавина. В 15 лет я уже видел его задатки», — цитирует Рыкова сайт «Матч ТВ».

По словам Рыкова, он уже тогда говорил экс-тренеру «Динамо» Дмитрию Хохлову, что Тюкавин точно заиграет.

«Что ему сделать, чтобы не стать Кокориным? Во-первых, он знаком с Сашей. Он видит эти примеры. У него своя голова на плечах. Думаю, ему подскажут», — добавил он.

Тюкавин в этом сезоне провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. 

Ранее врач сборной России высказался о травмах Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить