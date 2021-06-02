Рыков ответил, что сделать Тюкавину, чтобы не стать новым Кокориным

Защитник екатеринбургского «Урала» Владимир Рыков назвал самых талантливых футболистов, с которыми он играл, и поделился мнением о 18-летнем форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Самый талантливый футболист, с которым я играл? Кокорин, Смолов. Но я видел уже и Тюкавина. В 15 лет я уже видел его задатки», — цитирует Рыкова сайт «Матч ТВ».

По словам Рыкова, он уже тогда говорил экс-тренеру «Динамо» Дмитрию Хохлову, что Тюкавин точно заиграет.

«Что ему сделать, чтобы не стать Кокориным? Во-первых, он знаком с Сашей. Он видит эти примеры. У него своя голова на плечах. Думаю, ему подскажут», — добавил он.

Тюкавин в этом сезоне провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

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