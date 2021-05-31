Врач сборной России высказался о травмах Кокорина

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Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о физических кондициях нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина.
Врач сборной России высказался о травмах Кокорина
  • РИА Новости

«По мышечным травмам разговаривали с ним прошлым летом, у него была проблема с икроножной мышцей. Надеюсь, наши рекомендации ему помогли», — цитирует Безуглова «Матч ТВ».

По мнению врача, Кокорин переехал в очень непростой чемпионат, но после того, как нападающий пройдёт предсезонную подготовку, у него всё наладится.

«Если говорить о мышечных травмах, то возраст является одним из факторов риска. На этот фактор повлиять нельзя. Здесь вопрос к контролю переносимости нагрузок. Если игрок относится максимально профессионально к восстановлению, то проблем быть не должно», — сказал он.

В прошедшем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» четыре матча и не забил ни одного мяча.

Ранее стала известна причина попадания Кокорина в больницу.

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