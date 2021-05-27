Стала известна причина попадания Кокорина в больницу

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Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин попал в больницу для проведения операции.
Стала известна причина попадания Кокорина в больницу
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Как сообщает «Матч ТВ», 30-летнему футболисту сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки.

Отмечается, что он будет находиться неделю в стационаре, затем проведёт месяц под наблюдением хирурга.

О нахождении в больнице Кокорин сообщил в своём Instagram, опубликовав фото из палаты.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года и сыграл всего в четырёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера.

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