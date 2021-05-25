«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера
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Как сообщает пресс-служба «фиалок», Гаттузо сменит на этом посту Джузеппе Якини, который возглавлял команду с марта.
Последним местом работы Дженнаро Гаттузо являлся «Наполи», который он тренировал с 2019 года и до окончания нынешнего сезона. Вместе с неаполитанцами Гаттузо выигрывал Кубок Италии. Он также известен по работе с «Миланом».
Напомним, что за «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин.
Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил первый сезон Кокорина в «Фиорентине».