«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера

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Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «фиалок», Гаттузо сменит на этом посту Джузеппе Якини, который возглавлял команду с марта.

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо являлся «Наполи», который он тренировал с 2019 года и до окончания нынешнего сезона. Вместе с неаполитанцами Гаттузо выигрывал Кубок Италии. Он также известен по работе с «Миланом».

Напомним, что за «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил первый сезон Кокорина в «Фиорентине».

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