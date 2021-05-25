Канчельскис: Кокорину в Россию возвращаться нельзя

Бывший футболист сборной России и «Фиорентины» Андрей Канчельскис оценил первый сезон нападающего Александра Кокорина в составе флорентийского клуба.

«За полсезона делать выводы нельзя. Следующий год будет для Александра определяющим. Кокорин должен понимать, что «Фиорентина» — его последний шанс играть в солидном клубе. После Италии, если он себя не покажет, его уже такие большие клубы брать не будут. Закат карьеры близок, поэтому ему нужно приложить все усилия, максимально подготовиться, восстановиться, чтобы использовать свой последний шанс. В любом случае ему в Россию возвращаться нельзя. Ни ему, ни Алексею Миранчуку. Они только вылезли из болота, зачем опять в него падать? Вы посмотрите, что творится в российском футболе: сплошное издевательство. Так что пусть Саша развивается там и не смотрит в сторону возвращения», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно, но из-за травм провёл за клуб только четыре матча в Серии А, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Фиорентина» с Кокориным сыграла вничью с «Кротоне» в Серии А.