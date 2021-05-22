«Фиорентина» с Кокориным сыграла вничью с «Кротоне» в Серии А

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Флорентийская «Фиорентина» и «Кротоне» сыграли вничью в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Эцио Шида» в Кротоне, завершилась со счётом 0:0.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме, но не отметился результативными действиями.

«Фиорентина» набрала 40 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» с 23 очками завершил сезон на  19-м месте и вылетел в Серию B.

В других матчах игрового дня «Дженоа» победила «Кальяри» (1:0), а «Сампдория» разгромила «Парму» (3:0).

Ранее сообщалось, что Кокорин вышел на поле в матче Серии А впервые с марта.

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