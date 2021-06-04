Киркоров посетил базу сборной России по футболу

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Народный артист России Филипп Киркоров посетил расположение национальной команды по футболу.
Киркоров посетил базу сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Перед тренировкой на базу приехал Филипп Киркоров. Пообщался с главным тренером, игроками, персоналом. Обменялись подарками и сувенирами», — сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Напомним, что Киркоров исполнит гимн России перед встречей. Игра состоится 5 июня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

С 11 июня по 11 июля пройдёт Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус. 

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