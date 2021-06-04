Черчесов рассказал о готовности Фернандеса и Черышева к Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о состоянии игроков национальной команды Марио Фернандеса и Дениса Черышева перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Черчесов рассказал о готовности Фернандеса и Черышева к Евро-2020
  • © РИА Новости / РФС

«Они несколько дней тренируются. Вчера и сегодня полостью провели тренировку. Обсудим сегодняшнюю работу. Врачи скажут, насколько они готовы. Из этого будем исходить. Понятно, что каждому нужно готовиться. Если будет такая возможность, дадим им сыграть, одному или второму. Иногда желание с возможностью расходятся», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020.

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