Черчесов рассказал о готовности Фернандеса и Черышева к Евро-2020
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«Они несколько дней тренируются. Вчера и сегодня полостью провели тренировку. Обсудим сегодняшнюю работу. Врачи скажут, насколько они готовы. Из этого будем исходить. Понятно, что каждому нужно готовиться. Если будет такая возможность, дадим им сыграть, одному или второму. Иногда желание с возможностью расходятся», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.
Ранее Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020.