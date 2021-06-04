Миранчук прокомментировал поражение России от Канады на ЧМ по хоккею

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, есть ли у футболистов понимание, что после неудачи хоккейной сборной на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге на футбольную команду ложится большая ответственность.
Миранчук прокомментировал поражение России от Канады на ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Признаюсь, смотрел третий период матча с Канадой. Никогда не смотрел хоккей, не болел, но вчера включил и сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как они хотели выйти в полуфинал. Не хотелось бы проводить параллели между командами. У нас свои задачи. Мы будем делать максимум от нас зависящего», — сказал Миранчук на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Черчесов высказался о приезде Киркорова на тренировку сборной России.

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