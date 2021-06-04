Миранчук прокомментировал поражение России от Канады на ЧМ по хоккею

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, есть ли у футболистов понимание, что после неудачи хоккейной сборной на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге на футбольную команду ложится большая ответственность.

РИА Новости