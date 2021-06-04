Миранчук прокомментировал поражение России от Канады на ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Признаюсь, смотрел третий период матча с Канадой. Никогда не смотрел хоккей, не болел, но вчера включил и сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как они хотели выйти в полуфинал. Не хотелось бы проводить параллели между командами. У нас свои задачи. Мы будем делать максимум от нас зависящего», — сказал Миранчук на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.
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