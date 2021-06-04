Черчесов высказался о приезде Киркорова на тренировку сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о приезде народного артиста России Филиппа Киркорова на тренировку национальной команды.
Черчесов высказался о приезде Киркорова на тренировку сборной России
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«Мы не знали, что он будет петь гимн перед матчем. От менеджеров вчера поступило сообщение, что УЕФА не даёт возможности выйти на поле. Попросили, чтобы перед матчем он зашёл. Но понятно, что матч есть матч. Попросил, чтобы приехал сегодня. Приехал в 11 утра. Пообщались в номере, потом пообщались на поле. Друг другу надо уделять внимание», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Черчесов рассказал о готовности Фернандеса и Черышева к Евро-2020.

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