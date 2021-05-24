Рамос: мне больно из-за того, что я не смогу помочь сборной Испании на Евро-2020

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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Серхио Рамос отреагировал на своё непопадание в итоговый список игроков, которые примут участие на грядущем чемпионате Европы.
Рамос: мне больно из-за того, что я не смогу помочь сборной Испании на Евро-2020
  • Reuters

«Ко всем неудачам за последние месяцы и самому странному сезону в моей карьере добавилось Евро. Я работал душой и телом каждый день, чтобы быть готовым на 100%, помочь «Реалу» и сборной Испании достигнуть максимальных высот. Однако не всё так, как мы того хотим. Мне больно из-за того, что я не сумею помочь сборной на большом турнире, однако сейчас важнее выздороветь и в следующем сезоне вернуться на былой уровень. Больно не играть за Испанию, но нужно быть честным и справедливым. Я желаю всем удачи. Надеюсь, что это будет отличный турнир. Я буду болеть за вас дома», — написал Рамос в своём Instagram.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Ранее сообщалось, что Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

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