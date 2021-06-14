Попадание с 45 метров, первый автогол и удаление Крыховяка: Чехия и Словакия выиграли стартовые матчи на Евро-2020

Сборные Чехии и Словакии с побед стартовали на Евро-2020. Подопечные Ярослава Шильгавы на выезде отправили два безответных мяча в ворота Шотландии. Главным героем стал оформивший дубль Патрик Шик. При этом второй мяч он забил с 45 метров. В свою очередь, словаки в Санкт-Петербурге оказались сильнее поляков. Три очка команде помогли заработать первый автогол на турнире в исполнении вратаря противника Войцеха Щенсны и дебютное удаление, полученное полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Сборные Чехии и Словакии с побед стартовали на Евро-2020. Подопечные Ярослава Шильгавы на выезде отправили два безответных мяча в ворота Шотландии. Главным героем стал оформивший дубль Патрик Шик. При этом второй мяч он забил с 45 метров. В свою очередь, словаки в Санкт-Петербурге оказались сильнее поляков. Три очка команде помогли заработать первый автогол на турнире в исполнении вратаря противника Войцеха Щенсны и дебютное удаление, полученное полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Домашнее поражение Шотландии

Евро-2020 начался не слишком удачно для футболистов РПЛ, выступающих за иностранные сборные. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену только в середине второго тайма матча с Англией, и Хорватия потерпела поражение. А спартаковец Квинси Промес вообще не попал в заявку на игру Нидерландов с Украиной.

В понедельник неудачную традицию прервал его партнёр по команде Алекс Крал. Футболист провёл на поле 67 минут и помог чехам стартовать на первенстве континента с победы над Шотландией (2:0) и выйти на первое место в группе D. Этот успех оказался особенно важен, учитывая, что подопечные Ярослава Шильгавы добились его на выезде в Глазго. Хозяева, пробившиеся на крупный турнир впервые с 1998-го, горели желанием на глазах своих болельщиков взять верх, но потерпели поражение.

Особенную принципиальность данному противостоянию придал скандал, который разразился во время матча 1/8 финала Лиги Европы между шотландским «Рейнджерс» и чешской «Славией». Полузащитник британского коллектива Глен Камара обвинил соперника Ондржея Куделу в том, что тот якобы оскорбил его на расовой почве. При этом последний подвергся нападению и был избит. В результате УЕФА признал неправоту Куделы и дисквалифицировал его на десять матчей во всех турнирах. Таким образом, опытный защитник лишился возможности поехать на Евро-2020.

Но с оппонентом чехи справились и без него. Главным героем противостояния стал нападающий «Байера» Патрик Шик. Коллектив Шильгавы вначале осознанно отказался от высокого прессинга, чтобы лишить соперника возможности проводить фирменные забросы на чужую половину. В результате первый тайм получился небогатым на события. Неудивительно, что по такой игре успех одной из команд принёс розыгрыш стандартного положения. На 42-й минуте гости выиграли подбор после подачи углового и вернули мяч в штрафную. А там высокий Шик головой переправил снаряд в дальний угол.

Но в самом начале второй половины форвард сделал кое-что куда более выдающееся. Чехи совершили перехват в центре поля, и Патрик, недолго думая, практически из центра поля отправил мяч в створ, увидев, что Дэвид Маршалл слишком далеко вышел из ворот. Если быть точным, Шик пробил с расстояния 45,44 метра. Это рекорд Евро начиная с 1980-го, когда стала вестись такая статистика. А сам Шик забил 11-й и 12-й голы за свою национальную команду.

Также в составе победителей стоит отметить вратаря «Севильи» Томаша Вацлика. Перед первенством континента он боролся за звание «первого номера» коллектива с Иржи Павленкой из «Вердера», и травма конкурента позволила ему занять место на последнем рубеже. В итоге Вацлик своим шансом воспользовался и совершил пять сейвов.

Осечка Польши в Санкт-Петербурге

А противостояние Польши и Словакии в рамках группы E можно было назвать почти «российским». Во-первых, матч прошёл в Санкт-Петербурге. Изначально его должен был принять Дублин, но из-за проблем с коронавирусом в стране встречу перенесли в город на Неве.

Во-вторых, в составе команд хватало футболистов, имеющих непосредственное отношение к РПЛ или выступавших в Премьер-лиге в недавнем прошлом. Так, в стартовый состав поляков попали сразу два игрока «Локомотива»: Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк. А в ростере оппонента оказалась пара экс-исполнителей «Зенита» — Томаш Губочан и Роберт Мак. Бывший нападающий «Оренбурга» Михал Дюриш остался в запасе.

Фаворитами поединка скорее считались подопечные Паулу Соузы. Многие ставили на них из-за наличия в составе Роберта Левандовски. Это неудивительно, ведь форвард «Баварии» в минувшем клубном сезоне забил 48 мячей во всех турнирах.

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Однако в первом тайме интереснее смотрелся обидчик сборной России в квалификации ЧМ-2022. Поляки больше владели мячом, но практически не проникали в чужую штрафную и вовсе не создавали опасные моменты. До перерыва им не удалось нанести ни одного удара в створ. Не слишком заметен был и Левандовски, который отметился лишь парой неточных выстрелов.

Словаки же были куда конкретнее и стремились каждую свою контратаку завершать остротой у ворот Войцеха Щенсны. К тому же техничным футболистам команды зачастую удавалось обыгрывать защитников один в один. Отсюда и пришёл автогол Щенсны на 18-й минуте. Мак на левом фланге расправился сразу с двумя оппонентами, пробросил мяч между ног Бартошу Берешиньски, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Снаряд попал в штангу и рикошетом от спины вратаря оказался в сетке.

В перерыве тренерский штаб сборной Польши провёл со своими подопечными серьёзную беседу. Иначе чем ещё объяснить, что первая же осмысленная атака команды после возвращения на поле закончилась голом. Всего 29 секунд потребовалось бело-красным, чтобы восстановить статус-кво. И вновь ключевую роль во взятии ворот сыграл футболист, имеющий отношение к России. Рыбус от лицевой покатил аккуратную передачу на Кароля Линетты. У того удар не получился, но мяч всё-таки залетел в дальний угол.

Такое начало второго тайма полностью изменило ход встречи. Теперь уже поляки штурмовали ворота соперника, стремясь добиться успеха. Хотя при этом нельзя было сказать, что коллектив часто создавал опасные моменты. В частности, продолжал оставаться в тени Левандовски. Однако соперник определённо дрогнул и действовал вторым номером.

Но всё сломало глупое удаление Крыховяка. На 62-й минуте он совершил необязательный фол вдали от собственных ворот на Якубе Громаде и получил вторую жёлтую карточку. Первую судья показал ему ещё до перерыва за нарушение правил на том же футболисте. Таким образом, полузащитник «Локомотива» стал первым игроком на Евро-2020, заработавшим удаление.

Словаки мгновенно воспользовались проблемами оппонента. Они вернули мяч под свой контроль и быстро вновь обеспечили себе преимущество в счёте. После розыгрыша корнера чужие ворота поразила главная звезда команды — защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который не так давно забивал и России.

Удержать минимальный перевес оказалось для коллектива Штефана Тарковича делом техники. В концовке поляки сумели организовать финальный штурм, но соперник выстоял и одержал достаточно неожиданную победу. А подопечные Соузы поставили себя в крайне затруднительное положение, ведь теперь им необходимо набирать как можно больше очков в противостоянии со Швецией и Испанией.