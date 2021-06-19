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19 июня
Троллинг Черчесова, первые слова Эриксена и возможный перенос финала в Будапешт: что окружает Евро-2020
Финал чемпионата Европы по футболу может быть перенесён из Лондона в Будапешт, если британские власти не впустят VIP-гостей турнира без карантина. В Москве из-за коронавирусных ограничений закрылась фан-зона. Кристиан Эриксен выписался из больницы и пожелал удачи сборной Дании в матче с Россией. Организаторы соревнований пошутили над способом Станислава Черчесова открывать бутылки. Криштиану Роналду первым в истории набрал 300 млн подписчиков в Instagram. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.
Что окружает Евро-2020
  • Стадион в Будапеште, Венгрия
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh
Что окружает Евро-2020
  • Стадион в Будапеште, Венгрия
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh
Финал чемпионата Европы по футболу может быть перенесён из Лондона в Будапешт, если британские власти не впустят VIP-гостей турнира без карантина. В Москве из-за коронавирусных ограничений закрылась фан-зона. Кристиан Эриксен выписался из больницы и пожелал удачи сборной Дании в матче с Россией. Организаторы соревнований пошутили над способом Станислава Черчесова открывать бутылки. Криштиану Роналду первым в истории набрал 300 млн подписчиков в Instagram. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.

Закрытие фан-зоны в Москве

В пятницу в Москве закрылась фан-зона в «Лужниках», где болельщики могли наблюдать за матчами чемпионата Европы. Сделано это было по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина.  

«Мы вынуждены сообщить, что с 18 июня в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с указом мэра Москвы №33 от 18 июня 2021 года приостанавливает работу зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в «Лужниках. В настоящий момент Москва принимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, и мы, несмотря на строгое соблюдение всех норм проведения мероприятия, в нынешних условиях не можем рисковать здоровьем москвичей и гостей столицы. Продолжайте поддерживать сборную России! Берегите себя», — сообщает официальный сайт фан-зоны.

Новые ограничительные меры действуют до 29 июня. Если они не будут продлены, то болельщики смогут вернуться в «Лужники» не раньше четвертьфинальных матчей.

Будапешт на смену Лондону

Ограничительные меры против коронавируса могут сказаться и на проведении финала Евро-2020. По данным The Times, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил перенести главный матч турнира из Лондона в Будапешт, если британские власти не разрешат прибыть на игру 2,5 тыс. официальных лиц без прохождения обязательного карантина.

В число зрителей, для которых хотят ввести послабления в действующих ограничениях, входят чиновники из УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА), политики, спонсоры и телевещатели. Сейчас все прибывающие в Великобританию должны соблюсти десятидневный карантин, прежде чем смогут посещать различные мероприятия на территории страны.

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Кабинет министров Великобритании в данный момент обсуждает возможность разрешить этим гостям не соблюдать требования по безопасности. В Daily Mail отмечают, что если договорённость будет достигнута, то это повысит шансы страны принять чемпионат мира по футболу в 2030 году.

В УЕФА отметили, что переговоры действительно ведутся, но касаются они не только VIP-гостей, но и всех болельщиков. Также организация намекнула, что действительно оставляет за собой право перенести финал в другую страну.

«УЕФА рад, что в матчах плей-офф «Уэмбли» будет заполняться как минимум на 50%. В данный момент мы ведём переговоры с местными властями, чтобы позволить болельщикам посещать матчи, находясь в Великобритании меньше суток. При этом их передвижения были бы ограничены. Мы осознаём, под каким давлением оказалось правительство, и надеемся, что нам удастся найти решение, которое устроит всех. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что решающие матчи Евро пройдут в Лондоне», — цитирует пресс-служба «Чемпионат».

Гуляния шотландцев

Пока вопрос с допуском иностранных болельщиков в Великобританию решается, жители страны вовсю радуются футбольному празднику. Перед матчем Англии и Шотландии болельщики северной автономии наводнили Лондон и бурно повеселились на столичных улицах.

Так, некоторые фанаты искупались в фонтане на Лестер-сквер и водили вокруг него хороводы. Те, кто принёс с собой пиво, стали выливать его, в результате фонтан покрылся слоем пены.

С пенным напитком был связан и инцидент в одном из пабов Лондона. Шотландские болельщики прогоняли из него полицейских, чтобы те не мешали весело проводить время до матча. Уходящих стражей порядка фанаты обливали пивом, на что те реагировали с улыбкой.

Первые слова Эриксена

Многие футбольные болельщики в эти дни не только переживают за свои любимые команды, но и с нетерпением ждут хороших новостей о состоянии Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча Дании и Финляндии 12 июня.

По последней информации, которую озвучивал Датский футбольный союз, полузащитнику нужно было перенести операцию по установке кардиовертера-дефибриллятора, который помогает предотвращать внезапное прекращение работы сердца. В пятницу стало известно, что операция прошла успешно, и Эриксен смог выписаться из больницы в Копенгагене.

Освободившись от надзора врачей, футболист первым делом встретился со своими партнёрами по сборной Дании. Ближайшие дни Эриксен проведёт дома, в кругу семьи, но он пообещал в ближайший понедельник поболеть за команду в матче с Россией.

Накануне также стало известно, какими были первые слова футболиста после того, как врачи привели его в чувство. Немецкий доктор Йенс Клайнфельд, присутствовавший на стадионе в тот роковой день, рассказал об этом в интервью Bild.

«Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его на английском: «Ты вернулся?» Он ответил: «Да, я здесь». Потом он добавил: «Чёрт, мне ведь всего 29 лет». Я сказал, что с ним всё будет хорошо и что опасности больше нет. Он всё сразу понял и положил руку на грудь», — раскрыл подробности Клайнфельд.

Мастер-классы с открыванием

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приобрёл сумасшедшую популярность в социальных сетях, поразив многих своим оригинальным и многими забытым способом открывать стеклянные бутылки. Напомним, специалист сумел ловко вскрыть одну с помощью другой, не пролив ни капли, чем изрядно удивил болельщиков.

Организаторы Евро-2020 не прошли мимо этой истории и дали совет Черчесову, как можно более простым способом утолить жажду. Они выложили ролик, на котором талисман турнира Скиллзи в аналогичной ситуации просто достаёт открывалку и с помощью неё снимает крышку с бутылки. Видео снято в стиле звезды интернета Хаби Лейма, прославившегося своими роликами, в которых он «разрушает» бессмысленные лайфхаки.

Новый рекорд Роналду

Португалец Криштиану Роналду устанавливает рекорды не только на поле, но и вне его. Он первым в мире достиг отметки 300 млн подписчиков в Instagram. Произошло это вскоре после того, как нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Европы.

С октября 2018 года Роналду прочно удерживает лидерство по числу поклонников в этой социальной сети, опережая звёзд музыки и кино первой величины. Среди спортсменов с ним мог бы конкурировать разве что аргентинец Лионель Месси, выступающий в эти же дни на Кубке Америки, но он отстаёт почти на 81 млн подписчиков.

Новости smi2.ru
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