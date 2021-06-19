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19 июня

ЭКСКЛЮЗИВ RT

«Уже ничего не жду от нашей команды»: польский журналист о перспективах сборной на Евро-2020 и дружелюбии россиян
После поражения в первом матче группового этапа сборная Польши рассталась с шансами на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом в интервью RT заявил журналист польского портала Onet Дариуш Добек. Он также раскритиковал Гжегожа Крыховяка за неудачное выступление во встрече со Словакией, рассказал о впечатлениях от приезда в Санкт-Петербург и отметил, что сборная России превосходит коллектив Штефана Тарковича по уровню игроков.
«Уже ничего не жду от нашей команды»: польский журналист о перспективах сборной на Евро-2020 и дружелюбии россиян
  • Футболисты сборной Польши Гжегож Крыховяк и Пётр Зелиньски
  • Reuters
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
«Уже ничего не жду от нашей команды»: польский журналист о перспективах сборной на Евро-2020 и дружелюбии россиян
  • Футболисты сборной Польши Гжегож Крыховяк и Пётр Зелиньски
  • Reuters
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
После поражения в первом матче группового этапа сборная Польши рассталась с шансами на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом в интервью RT заявил журналист польского портала Onet Дариуш Добек. Он также раскритиковал Гжегожа Крыховяка за неудачное выступление во встрече со Словакией, рассказал о впечатлениях от приезда в Санкт-Петербург и отметил, что сборная России превосходит коллектив Штефана Тарковича по уровню игроков.

— В первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Польши неожиданно уступила команде Словакии, хотя считалась фаворитом. Что пошло не так?

— Мне кажется, сборную Польши подвела физика. Команда очень интенсивно готовилась к турниру. Мы могли видеть это в контрольном матче с Исландией неделю назад. И Паулу Соуза, и игроки уверяли, что в данном аспекте проблем нет. Однако было видно, что в противостоянии со Словакией Крыховяк был недостаточно свеж. Несомненно, Гжегож — высококлассный футболист, но ему нужно быть в лучшей физической форме. Однако всё было иначе. И именно по этой причине встреча для него закончилась ещё до того, как прозвучал финальный свисток.

— На ваш взгляд, удаление Крыховяка стало переломным моментом?

— Именно. Как мне кажется, до этого Польша играла лучше Словакии. Оставшись вдесятером, команда уже не имела шансов забить, что и предопределило исход матча. К тому же подопечные Соузы испытывали множество проблем при розыгрышах угловых, штрафных. У нашей сборной не получалось слаженно действовать в обороне, что и позволило Милану Шкриньяру забить второй мяч.

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— Наверняка многие ожидали более яркой игры от Роберта Левандовски в первом матче. Причина в том, что сам форвард «Баварии» выступил не лучшим образом или словацкие защитники провели идеальную встречу?

— Думаю, имеют место две причины. Все пять матчей под руководством Соузы сборная Польши действовала в два или три нападающих. Сегодня мы впервые играли только с одним форвардом. Полагаю, между Левандовски и полузащитниками отсутствовало взаимопонимание, что обернулось для сборной Польши серьёзными трудностями: у Роберта не было возможности ударить по воротам и забить.

— Разве что один эпизод в первом тайме...

— Возможно, но для Левандовски эта игра была не лучшей. Он футболист высочайшего уровня, но на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, забивал лишь дважды. Это результат, совершенно не соответствующий игроку такого класса.

— В ходе пресс-конференции перед встречей со Словакией чувствовалось, что многие польские журналисты не удовлетворены работой Соузы. Достаточно вспомнить просьбы объяснить, когда процесс становления команды будет окончен. Как вы относитесь к деятельности португальца во главе коллектива?

— У Соузы хороший подход к работе, но в то же время у него не было достаточно времени, чтобы объяснить футболистам сборной, что им делать. В этом не только его вина, поскольку он возглавил команду лишь. А вот предыдущего тренера сборной Ежи Бженчека нужно было снимать с должности ещё где-то год назад. Возможно, у Паулу есть идеи, как строить игру, но и спортсмены должны понимать, как им действовать.

— На чём основываются принципы построения игры Соузы?

— Он хочет играть в атакующий футбол в схеме с тремя защитниками. Но, насколько я помню, за всю историю польская сборная никогда не практиковала подобное. Мы всегда стремились действовать на контратаках, использовать ошибки оппонентов. Если у Соузы будет достаточно времени, возможно, когда-нибудь мы сможем соответствовать его видению. Но сейчас вы сами видите, как всё складывается.

— Назовите лучшего футболиста сборной Польши в матче со Словакией.

— Возможно, Кароль Линетты. Последний сезон в «Торино» сложился для него крайне неудачно, в связи с чем многие считали, что его нельзя выпускать в стартовом составе. Однако в этот раз он сыграл хорошо. Да, он не тот футболист, который способен решить исход встречи: предпочитает отдавать пас ближнему, особо не создаёт моментов для нападающих. Но в этот раз именно Линетты можно назвать лучшим. Хотя практически никто из поляков особо хорошо не выступил. Разве что Матеуш Клих ещё смотрелся неплохо.

— А кто был худшим?

— Крыховяк, определённо.

— Исключительно из-за удаления?

— Да, в основном из-за красной карточки.

— Казалось также, что в некоторых эпизодах Крыховяк не замечал партнёров и старался сам решить эпизод...

— Да, Гжегож хотел забить сам. Но, когда ты далеко не в лучшей форме, ты не можешь дирижировать командой. И Крыховяк был не готов.

— Крыховяк защищает цвета «Локомотива», а в концовке прошлого сезона имел крайне неудачный опыт поездки в Санкт-Петербург. Не думаете, что именно этим обусловлено его чрезмерное желание проявить себя?

— Возможно. Но не думаю, что Крыховяк был под слишком большим давлением, если вы понимаете, о чём я. Почти для каждого в нашей команде это была не лучшая игра.

— Поражение в первом матче турнира поставило сборную Польши в крайне непростую ситуацию. Как вы оцениваете перспективы коллектива на Евро-2020?

— Думаю, после такой игры у нашей сборной нет шансов выйти в плей-офф. В субботу команда будет играть с Испанией. В предыдущей очной встрече мы проиграли им со счётом 0:6 (в июне 2010 года). Полагаю, в этот раз всё сложится примерно так же.

Не знаю, благодаря чему мы можем набрать шесть очков в оставшихся двух встречах. На пресс-конференции Паулу Соуза говорил, что мы всё ещё можем одержать две победы, но мне не верится.

— Изначально сборная Польши должна была проводить свои матчи групповой стадии Евро-2020 в Бильбао и Дублине, но из-за пандемии коронавируса часть из них была перенесена в Санкт-Петербург. Какие впечатления от приезда в Россию?

— Несомненно, в Польше всё иначе: там на улицах нет такого количества людей. Наверное, в Словакии дела обстоят так же. Надо сказать, россияне очень дружелюбны к туристам, к журналистам из других стран. Для иностранцев Россия — это страна… Скажем так, Владимир Путин — президент России, и поэтому во всём мире думают, что русские плохие и что-то в этом роде. Но всегда, когда турист приезжает в Россию, он может чувствовать себя как дома.

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— Ранее вы уже бывали в России?

— Трижды.

— Когда приезжали в последний раз?

— Во время чемпионата мира 2018 года. Как и сейчас, тогда мы проиграли первый матч, и тоже со счётом 1:2. Сегодня у меня было что-то вроде дежавю.

— Сборная России совсем недавно встречалась с командой Польши в контрольном матче. На ваш взгляд, кто сильнее — подопечные Станислава Черчесова или Словакия?

— Если смотреть на футболистов, думаю, Россия сильнее. Но у словаков лучше поставлено командное взаимодействие. Да, у них есть и высококлассные игроки, такие как Марек Гамшик и Милан Шкриньяр, но они сильны именно как команда. После встречи с Польшей Штефан Таркович заявил, что они играют за всю Словакию. И я думаю, они очень горды тем, что представляют свою страну.

— А если сравнивать сборные России и Польши?

— До этой игры определённо считал Польшу сильнее. У нас есть более классные исполнители. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды.

— Кого из футболистов сборной России вы знаете?

— Головина. Капитана сборной России — Дзюбу. Черышева, Жиркова. Возможно, ещё кого-то, но прямо сейчас не могу вспомнить, извините.

Новости smi2.ru
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