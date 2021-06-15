Автогол Хуммельса, укус Рюдигера и отменённый шедевр Мбаппе: как Франция победила Германию в матче «группы смерти»

Сборная Франции по футболу начала с победы выступление на Евро-2020. Действующие чемпионы мира обыграли национальную команду Германии со счётом 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса. Килиан Мбаппе и Карим Бензема ещё по разу поражали ворота Мануэля Нойера, но их голы отменили. Игра также запомнилась тем, что Антонио Рюдигер укусил Поля Погба, избежав при этом наказания от судейской бригады.

Сборная Франции по футболу начала с победы выступление на Евро-2020. Действующие чемпионы мира обыграли национальную команду Германии со счётом 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса. Килиан Мбаппе и Карим Бензема ещё по разу поражали ворота Мануэля Нойера, но их голы отменили. Игра также запомнилась тем, что Антонио Рюдигер укусил Поля Погба, избежав при этом наказания от судейской бригады.

Для сборных Франции и Германии привычно встречаться где-то в поздних раундах плей-офф на крупных турнирах. Но на Евро-2020 победителей двух последних чемпионатов мира жеребьёвка определила в одну группу F. Впервые за всё их долгое противостояние две команды начинали поход за трофеем с игры друг против друга.

В последние годы немцы перестали считаться для подопечных Дидье Дешама слишком грозным соперником. К моменту встречи французы не проигрывали соседям в пяти матчах подряд, отпраздновав за это время три победы. Вратарю Мануэлю Нойеру и его сменщикам пришлось пропустить восемь мячей, а их напарники забили всего три.

При этом в составе трёхцветных ни в одной из этих игр на поле не выходил Карим Бензема. Его сложные отношения с Дешамом и собственной футбольной ассоциацией не позволили выступить ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018, где сборная как минимум доходила до финала. Только сейчас, спустя шесть лет, форвард «Реала» вернулся в национальную команду. За это время Бензема так и не выпал из первой десятки её лучших бомбардиров. Вместе с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе он сформировал мощный атакующий треугольник в матче с Германией в Мюнхене.

У немцев тоже в состав вернулись два футболиста, по которым болельщики сильно скучали. Томас Мюллер и Матс Хуммельс в последний раз играли в Бундестим ещё в 2018 году. С учётом того, как Йоахим Лёв умеет и любит подводить к национальной команде молодёжь, карьера двух ветеранов в сборной казалась завершённой. Но тренер всё-таки дал им ещё один шанс. К слову, его-то работа с немецкими футболистами точно подходит к концу. Евро-2020 станет последним турниром для Лёва, которого уже через месяц независимо от результата заменит Ханс-Дитер Флик.

Начало матча на «Альянц-Арене» едва не было сорвано. Когда команды уже вышли из раздевалок и прослушали свои гимны, активист Greenpeace спрыгнул с крыши стадиона на парашюте и приземлился прямо на газоне. Его быстро поймала охрана и отвела за пределы поля, так что судья Карлос дель Серро смог вовремя дать стартовый свисток.

Первые минуты обеим командами понадобились для того, чтобы нащупать свой ритм. Фолов разной степени серьёзности было больше, чем осмысленных атак. Уже на седьмой минуте Йозуа Киммих получил жёлтую карточку за то, что врезался прямой ногой в Лукаса Эрнандеса, после чего игра снова успокоилась на некоторое время.

Ближе к середине тайма французы всё-таки активизировались. Бенжамен Павар заработал угловой, и его едва не реализовал Поль Погба, пробивший головой чуть выше ворот. Тут же Мбаппе стремительно сместился в центр и опасно пробил в дальний угол. Нойеру пришлось опять подпускать Гризманна к угловому флажку.

Это короткое по времени давление быстро привело французов к нужному для них результату. На 20-й минуте Погба забросил мяч в штрафную немецкой сборной, Эрнандес забежал с левого фланга и прострелил в сторону Мбаппе. Но форварду не пришлось подставлять ногу — на пути мяча встал Хуммельс и забил его в свои ворота. Он стал автором уже третьего автогола на Евро-2020 и 12-го — за всю историю турнира.

На игру немцев этот обидный эпизод никак не повлиял. У них и раньше были проблемы с переходом в атаку, и быстро решить их оказалось слишком сложно. К тому же гости заиграли максимально прагматично, пользуясь любой возможностью, чтобы сохранить установившийся счёт. В итоге у подопечных Лёва за весь первый тайм был, по сути, только один опасный момент, когда Серж Гнабри скинул мяч в центр штрафной, а Илкай Гюндоган с лёту пробил мимо ворот. Порой немцы тратили игровое время на совсем ненужные действия: в один момент Антонио Рюдигер укусил Погба, но серьёзного наказания за это избежал.

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После перерыва игра всё-таки оживилась. Сначала у Андриена Рабьо был прекрасный шанс удвоить преимущество, но Киммих успел лишить его хорошей позиции для удара, а набегавшему Гризманну пас мог и не пройти. Гнабри на это ответил двумя нереализованными моментами, в одном из которых выше всяких похвал сыграл вратарь сборной Франции Уго Льорис — он выбил мяч из-под ног нападающего, заодно отправив его на землю без всякого намёка на фол.

На 66-й минуте должен был состояться кульминационный момент матча. Мбаппе забрался с мячом в чужую штрафную, раскачал немецких защитников и практически без замаха пробил под штангу, найдя совсем крошечную щель между Нойером и стойкой. Но гол, который мог бы стать не меньшим шедевром, чем удар Патрика Шика, был вскоре отменён. Поводом для этого стал офсайд. Спустя некоторое время, когда немцы провели первые замены, Мбаппе вновь попытался в одиночку оформить гол, и в этот раз ему помешал Хуммельс, чисто отобравший мяч после катастрофического проигрыша в скорости.

На строгость судей мог жаловаться и Бензема. В этом матче он не был частым гостем в немецких владениях, но за несколько минут до конца откликнулся на передачу Мбаппе. Бензема замкнул прострел, но его молодой напарник снова оказался в офсайде, когда принимал пас от Погба. Для немцев было большой удачей, что они проигрывали лишь со счётом 0:1, но так и не воспользовались шансом, чтобы хотя бы вырвать вничью. После семи компенсированных минут дель Серро дал финальный свисток, который возвестил о первом поражении Германии в стартовом матче на Евро. Франция же набрала три очка и в группе F расположилась вслед за Португалией, которая ранее обыграла Венгрию.