«Пускать женщин в мужскую раздевалку не будем»: Черчесов и Джикия о ситуации с Бузовой и матче с Финляндией

Перед матчами футболистам нужно думать об игре, а не о девушках. Об этом на пресс-конференции в преддверии встречи с командой Финляндии заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Наставник также поделился мнением о будущем сопернике и возможных изменениях в линии обороны, а Георгий Джикия рассказал, что после поражения от Бельгии ему поступило множество сообщений со словами поддержки. Между тем пресс-служба сборной России подтвердила, что Юрий Жирков пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы бедра.

Перед матчами футболистам нужно думать об игре, а не о девушках. Об этом на пресс-конференции в преддверии встречи с командой Финляндии заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Наставник также поделился мнением о будущем сопернике и возможных изменениях в линии обороны, а Георгий Джикия рассказал, что после поражения от Бельгии ему поступило множество сообщений со словами поддержки. Между тем пресс-служба сборной России подтвердила, что Юрий Жирков пропустит остаток чемпионата Европы из-за травмы бедра.

Сборная России по футболу завершила подготовку к встрече с командой Финляндии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Во вторник подопечные Станислава Черчесова провели очередную тренировку, которая по традиции прошла на стадионе «Петровский». По её окончании главный тренер и защитник Георгий Джикия приняли участие в пресс-конференции, на которой поделились мнениями о будущем сопернике и о реакции болельщиков на разгромное поражение россиян в игре с Бельгией.



Согласно регламенту, предматчевые тренировки Евро-2020 курируются Союзом европейских футбольных ассоциаций, в связи с чем немного изменилась обстановка как за пределами арены, так и на её территории. Допуск на трибуны для прессы осуществляли волонтёры, а у самой кромки поля располагались медицинские работники УЕФА. Судя по всему, таким образом в организации отреагировали на недавний инцидент с Кристианом Эриксеном.

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Что касается самой тренировки, то она немногим отличалась от вчерашней. Как и накануне, участие в ней приняли 25 футболистов. Позже стало известно, что из-за повреждения Юрий Жирков больше не примет участия в Евро-2020.

Зато все остальные футболисты сборной тренировались в общей группе. Это касалось как Фёдора Кудряшова, пропустившего первый матч Евро-2020 из-за повреждения икроножной мышцы, так и Далера Кузяева, получившего травму в противостоянии с Бельгией. Кроме того, до конца отработал и Георгий Джикия, который накануне был вынужден покинуть поле сразу после пробежки.

По окончании тренировочной сессии сборная России провела официальную пресс-конференцию. На этот раз компанию Черчесову составил не капитан команды Артём Дзюба, а всё тот же Джикия. Большая часть вопросов ожидаемо была задана главному тренеру. Первым делом наставника попросили объяснить, насколько отличалась подготовка к матчам с Бельгией и с Финляндией.

«Во-первых, это второй матч турнира. Во-вторых, разные по уровню соперники с непохожими стилями игры. Команды провели первые встречи, прошли восстановление. Сейчас подготовка абсолютно другая. Другое дело, что у нас пока нет некоторых футболистов, чьё участие немного под вопросом. Но вечером получу информацию», — сказал Черчесов.

Говоря об отсутствующих футболистах, главный тренер определённо имел в виду Жиркова. На тот момент ещё не было известно, что футболист не сможет больше выступить на Евро.

«Боюсь, Жиркова мы потеряли на весь турнир. Кудряшов сегодня немного потренировался с командой, то же самое касается Кузяева. Дивеев пропустил одно занятие после матча, Джикия вчера не занимался, Головин работал в лёгком режиме. По ходу турнира состояние игроков меняется», — рассказал Черчесов.

В свете этого логичным стал вопрос об изменении сочетаний футболистов в оборонительной линии. Перед началом турнира Черчесов наигрывал схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями, одним из которых должен был стать Жирков. Но травмы уже внесли в эту схему серьёзные коррективы.

«Видите, мы не досчитались одного защитника, потом другого. А турнир идёт, и нам надо пробовать различные вариации. Когда мы проверяем сочетания в товарищеских матчах, то смотрим на будущего соперника. Но случаются травмы. Мы стараемся наиграть возможные варианты связок, чтобы условный Джикия впервые не увидел Дивеева или Баринова во втором матче Евро. Иногда вы, журналисты, задаёте правильные вопросы, но мы не можем или не хотим на них отвечать. Поэтому стараемся учитывать какие-то нюансы во время как игр, так и тренировок», — объяснил Черчесов.

В ходе пресс-конференции представители СМИ ожидаемо попросили главного тренера и футболиста поделиться мнениями о будущем сопернике. В первом туре Финляндия сенсационно обыграла Данию на выезде и сделала серьёзную заявку на выход в плей-офф чемпионата Европы.

«Понятно, результат немножко удивил. Но игра команды Финляндии и то, как они отнеслись к матчу, — абсолютно нет. Когда меня спрашивали, мы давали чёткий ответ: финская команда крепкая. Теперь мы все это узнали», — подчеркнул Черчесов.

С ним согласился и центральный защитник российской сборной и московского «Спартака». Джикия высоко оценил будущего оппонента и сказал, чего россиянам необходимо особенно опасаться в противостоянии с ним.

«Финляндия — очень дисциплинированная команда, серьёзный соперник. Мы, конечно, ещё посмотрим, но стандарты — их сильное качество», — сказал Джикия.

Помимо прочего, футболист «Спартака» ответил, как отреагировал на недовольство российских болельщиков результатом матча с Бельгией. По его словам, он спокойно воспринял критику. При этом Джикия отметил, что были и те, кто выражал поддержку спортсменам.

«У нас большая страна, у всех есть право высказать своё мнение — у журналистов, у болельщиков. Но отвечу на этот вопрос немного по-другому. После поражения в матче с Бельгией мне и другим игрокам поступало много смс со словами поддержки. Люди желали нам удачи, говорили: «У вас всё впереди, мы за вас». И хотелось бы прежде говорить о позитиве. Мы очень благодарны тем людям, которые поддерживают нас и верят в нас», — заявил защитник «Спартака».

Также Джикию попросили ответить, стоит ли ожидать появления на поле Алексея Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Александра Соболева во встрече с финнами. Спортсмен заметил, что выбор состава на игру является прерогативой наставника, но оценил одного из своих партнёров.

«Миранчук — большой игрок, который становится лучше с каждым днём. Краем глаза слежу за его выступлениями и в клубе, и в сборной. Очень приятно смотреть за тем, как он прогрессирует», — отметил Джикия.

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Что касается Черчесова, то он не ответил, планирует ли произвести перестановки в передней линии во встрече с Финляндией, но признал, что в матче с Бельгией нападающим сборной России не удалось выполнить план.

«Естественно, мы готовимся к турниру, к каждому матчу в отдельности. Определённую стратегию нарабатываем. Сегодня у нас была тренировка, просматривали несколько вариантов. Само собой, говорить об этом я не буду. Да, вы отмечаете, что связка Артём Дзюба — Александр Головин не сработала. Но это был сложный соперник. Кроме того, по ходу встречи вылетели Кузяев и Жирков. Но согласен: часть того, что мы планировали изначально, не удалось исполнить», — признался Черчесов.

По ходу пресс-конференции не обошлось и без вопросов, вызвавших неоднозначную реакцию не только у Черчесова, но и у Джикии. Так, Станислав Саламович вновь деликатно обошёл тему акции Black Lives Matter и отметил, что каждый человек сам решает, как ему поступать в подобной ситуации. Однако наиболее бурную реакцию вызвала просьба журналиста «Матч ТВ» прокомментировать инцидент с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, а также желание телеведущей зайти в раздевалку сборной России и дать напутствие на игру. Защитник не смог сдержать смех, но главный тренер отреагировал спокойно и дал развёрнутый ответ.

«Честное слово, когда идёт турнир, не смотрю телевизор. Пускай никто не обижается. Исключением стал лишь немецкий канал. Проходила студия, мне было нужно узнать, что они говорят про наших соперников. Получить информацию от третьих лиц, понять, как оценивают нашу игру. Приятно, что за нас болеют. Но пускать женщин в мужскую раздевалку мы не будем. Вот сидит Джикия. Ему нужно концентрироваться на игре, а не смотреть на девушек», — пошутил Черчесов.