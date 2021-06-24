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24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
Игроков сборной России по футболу обвинили в незаслуженно высоких зарплатах после того, как она не смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Эту позицию поддерживают как функционеры и представители других видов спорта, так и многие болельщики. При этом подопечные Станислава Черчесова ничего не получили за выступление на турнире. Бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов пожелал игрокам пережить критику и не давать повода для неё в следующий раз, а агент Дмитрий Селюк рассказал, с чем связаны разговоры о неоправданно крупных заработках.
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
  • Игрок сборной России Роман Зобнин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
  • Игрок сборной России Роман Зобнин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
Игроков сборной России по футболу обвинили в незаслуженно высоких зарплатах после того, как она не смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Эту позицию поддерживают как функционеры и представители других видов спорта, так и многие болельщики. При этом подопечные Станислава Черчесова ничего не получили за выступление на турнире. Бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов пожелал игрокам пережить критику и не давать повода для неё в следующий раз, а агент Дмитрий Селюк рассказал, с чем связаны разговоры о неоправданно крупных заработках.

Неудачное выступление сборной России по футболу на Евро-2020 в очередной раз подняло непростую для этого вида спорта финансовую тему. Разочарованные таким результатом болельщики начинают предъявлять претензии игрокам в связи с их непомерно высокими зарплатами и премиями. Мнение о том, что футболисты не заслуживают баснословных вознаграждений за своё занятие, становится популярным среди любителей этой игры.

Недовольными таким положением дел оказываются и другие спортсмены, которые за свои выступления зарабатывают гораздо меньше, но при этом добиваются больших успехов как для себя, так и для страны. На эту тему ярко высказалась олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова. Она раскритиковала Романа Зобнина за то, как при своей высокой зарплате он сыграл в ключевом матче Евро-2020 с Данией.

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«Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц! Боксёрша Саадат, например, лицо своё подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы», — написала Бобровникова.

Официальные данные о зарплатах в футболе, как правило, не публикуются. В некоторых американских профессиональных лигах такое возможно, и каждый болельщик без труда может узнать, сколько получает, к примеру, хоккеист Александр Овечкин. Но футбольные клубы держат такую информацию в секрете, и достоянием общественности она становится лишь благодаря источникам в команде. О зарплате Зобнина Бобровникова наверняка узнала после того, как в интернет выложили соответствующие документы из «Спартака». Из них следует, что защитник зарабатывает в год €3,5 млн, но официального подтверждения таким цифрам нет.

Но в данном случае говорить о том, что футболисты не отработали свои зарплаты, будет в корне несправедливо. Выступления в клубе и в национальной команде не имеют почти ничего общего, в том числе в финансовом плане. Сборная не является основным местом работы игроков и их источником дохода. Более того, конкретно за игру на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова вообще не получили никакого вознаграждения.

За выступление на турнире Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) €10,75 млн, то есть практически 1 млрд рублей, но игрокам эти средства не достанутся. Президент РФС Александр Дюков заранее объявлял, что игроки получат премии только в случае выхода из группы. Их выступление в трёх матчах не оплачивалось, то есть по сути почти в течение месяца, с учётом подготовки к турниру, футболисты тренировались и играли бесплатно.Delete

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Если же всё-таки поднимать вопрос зарплат футболистов в клубах, то и здесь нельзя однозначно говорить о несправедливости выплат и тем более критиковать самих спортсменов за то, сколько они получают.

Во-первых, всегда надо учитывать, что футбол — это один из самых коммерчески успешных видов спорта. Он привлекает огромную телевизионную аудиторию, собирает большое количество зрителей на трибунах (если не учитывать пандемию коронавируса), интересен спонсорам и рекламодателям. Тем, кто играет на профессиональном уровне, положены соответствующие зарплаты, которые определяются рынком. Конечно, бывает так, что отдельные спортсмены переоценены, но в целом едва ли можно спорить с тем, что даже такие футболисты более востребованы болельщиками, чем представители других, нераскрученных видов спорта. То, что в России именно к футболу привлечено больше всего внимания, является фактом.

Во-вторых, футболисты не назначают зарплату сами себе. Условия им выдвигают клубы, и у спортсменов есть право соглашаться на них или отказываться. Вряд ли какие-то игроки, за исключением отдельных суперзвёзд с громким именем, могут требовать себе чрезмерно высокую зарплату без явных на то причин. Если клуб готов содержать футболистов с девятизначными зарплатами за год, учитывая то, что ему даже в таком случае не гарантированы спортивные успехи, то это является его внутренним делом. То, откуда частные команды берут средства и являются ли их доходы обоснованными, точно не касается футболистов.

В-третьих, профессия футболиста, как и любого другого спортсмена, имеет свои недостатки и сложности. Они подвержены травмам, которые могут негативно отразиться на карьере и оставить их семьи без средств к существованию. Они должны вести публичную жизнь, даже если не хотят привлекать к себе лишнего внимания. Их ошибки и неудачи выставляются напоказ, что тоже может привести к травме, только уже психологической. Всё это актуально для представителей практически любого вида спорта, и они тоже заслуживают адекватную оплату всех рисков, которым приходится подвергать себя. Но едва ли футболисты виноваты в том, что в других дисциплинах не накопилось столько излишков, чтобы их направлять на своеобразную страховку, выраженную в повышенной зарплате.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что ни одна неудача сборной не обходится без напоминания о зарплатах футболистов, и пожелал им исправить это удачным выступлением на следующем чемпионате.

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«После каждого неудачного турнира, и так было при мне тоже, все начинают обсуждать зарплаты футболистов. Что здесь поделаешь? Только новый турнир может исправить это. Понятно, что ребятам сил и терпения, чтобы пережить и как можно быстрее исправить эту ситуацию. Тем более, скоро матчи отборочного цикла на чемпионат мира. Болельщики всегда обращали внимание на это. Не знаю, как происходит в мире, но, наверное, всегда при каких-то неудачах это обсуждается. Наши ребята должны просто пережить это всё и спокойно относиться. Это не впервой», — сказал Самедов RT.

Впрочем, по мнению футбольного агента Дмитрия Селюка, в отношении российских футболистов действительно можно вести разговор о зарплатах, которые не несоразмерны их результатам. В разговоре с RT он отметил, что сейчас ситуацию сложно назвать справедливой из-за отсутствия конкуренции, которая есть в европейском футболе.

«Большие зарплаты в России получаются из-за лимита на легионеров. Это искусственная ситуация, которая позволяет людям с паспортом шантажировать клуб и говорить, что в стране не так много хороших футболистов и если ему не заплатят столько-то, то он перейдёт в другой клуб. Из-за этого вздуваются цены и появляется коррупционная составляющая — вспомните переход Никиты Медведева в «Локомотив». Если убрать лимит, то за счёт конкуренции зарплата выровняется. Будет ли она высокой или нет, мы не знаем, но она будет честной. Мы не будем грести всех под одну гребёнку, но, безусловно, сейчас есть футболисты, которые не заслуживают своих денег. Я точно скажу, что в Бельгии нет лимита на легионеров и близко нет таких зарплат, как в России, но её третья сборная в одну калитку обыграет сборную России», — сказал Селюк.

В РФС тоже выразили мнение, что зарплаты футболистов в России слишком высоки и должны быть пересмотрены. Член комитета по этике Андрей Созин считает, что в таком случае сборная станет играть лучше.

«Вчера одна команда была лучше другой на голову — это позор? Я не считаю это позором. Надо просто что-то делать. Уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция. Не извиняться надо. Извинялись после той Европы, после этой, после кубков извиняются», — цитирует Созина «Говорит Москва».

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