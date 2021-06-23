Олимпийская чемпионка Бобровникова возмутилась зарплатами российских футболистов

«Вчера смотрели с девчонками матч… Просыпаюсь утром, вижу этот пост. Зобнин получает 26 млн рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю, сколько человек за месяц», — написала Бобровникова в сториз на своей странице в Instagram.

21 июня сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1. Второй гол в ворота сборной России стал следствием ошибки полузащитника Романа Зобнина.

Ранее Мостовой высказался о возможной отставке Черчесова с поста главного тренера сборной России.