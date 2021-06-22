Стал известен размер призовых сборной России за выступление на Евро-2020

Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на чемпионате Европы.

Большую часть выплаты составит сумма €9,25 млн, которую Союз европейских футбольных ассоциаций установил для каждой команды, участвовавшей на Евро-2020.

Ещё €1,5 млн российская команда заработала за одну победу на групповой стадии.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС проанализируют выступление сборной России на Евро-2020.