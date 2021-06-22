Минспорт и РФС проанализируют выступление сборной России на Евро-2020

«К сожалению, сборная России не смогла пробиться в плей-офф. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях — от бельгийцев и датчан — неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление», — заявил Матыцин.

Он отметил, что важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

«При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», — добавил министр.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее в Кремле прокомментировали вылет сборной России с Евро-2020.