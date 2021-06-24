Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020

Правый защитник Дензел Дюмфрис стал одним из главных открытий групповой стадии чемпионата Европы по футболу. Футболист ПСВ записал на свой счёт два забитых мяча и помог сборной Нидерландов занять первое место в квартете C. В свою очередь, результативные действия полузащитника Эмиля Форсберга позволили Швеции подняться на вторую строчку в квартете E, а 14 сейвов Дэнни Уорда гарантировали Уэльсу путёвку в 1/8 финала. RT представляет символическую сборную группового этапа Евро-2020.

Правый защитник Дензел Дюмфрис стал одним из главных открытий групповой стадии чемпионата Европы по футболу. Футболист ПСВ записал на свой счёт два забитых мяча и помог сборной Нидерландов занять первое место в квартете C. В свою очередь, результативные действия полузащитника Эмиля Форсберга позволили Швеции подняться на вторую строчку в квартете E, а 14 сейвов Дэнни Уорда гарантировали Уэльсу путёвку в 1/8 финала. RT представляет символическую сборную группового этапа Евро-2020.

Вратарь: Дэнни Уорд (Уэльс)

По окончании группового этапа на попадание в символическую сборную RT рассматривались сразу несколько голкиперов. Безусловно, к числу кандидатов принадлежали Джанлуиджи Доннарумма и Джордан Пикфорд, не пропустившие ни одного мяча в первых трёх матчах. И если от итальянца подобного выступления можно было ожидать, то уверенная игра англичанина стала приятной неожиданностью. В прошлом сезоне АПЛ он смотрелся не лучшим образом, что подтверждает статистика. По числу «сухих» матчей (десять) и проценту отражённых ударов (71,1%) он занял лишь девятое место, уступив не только звёздным Алисону Бекеру и Эдерсону, но и другим. Однако на Евро он пока не только не допускает ошибок, но и не пропускает, а его сейв после удара Томаша Соучека стал одним из украшений 12-го дня турнира.

Однако успехи вышеназванных вратарей во многом объясняются отлаженной обороной Италии и Англии соответственно. Свидетельством тому является мизерное число сейвов у обоих: два у Доннаруммы и один — у Пикфорда. В связи с этим место в символической сборной логично досталось стражу ворот Уэльса. Дэнни Уорд гораздо чаще был вынужден вступать в игру (16) и делал это боле чем успешно (87,5% отражённых ударов). Именно голкипер стал одним из залогов удачного выступления «драконов» в группе и помог им занять второе место.

Левый защитник: Робин Госенс (Германия)

На протяжении последних лет немец является одним из важнейших исполнителей в коллективе Джана Пьеро Гасперини и самых ярких левых латералей Серии А. Так, в прошедшем сезоне он занял первое место среди фланговых защитников по числу результативных действий на 90 минут (0,57), опередив Ашрафа Хакими из «Интера», Хуана Куадрадо из «Ювентуса» и Тео Эрнандеса из «Милана». Не сбавил он обороты и на первенстве Европы. Сначала неплохо провёл встречу с Францией, а затем устроил феерию в противостоянии с Португалией. Футболист «Аталанты» не только поучаствовал в организации всех голов Бундестим, но отметился пасом и точным ударом.

Робин Госенс

© Alexander Hassenstein

Центральные защитники: Преснель Кимпембе (Франция) и Леонардо Бонуччи (Италия)

Действующим чемпионам мира крайне не повезло с жеребьёвкой на этом турнире, в связи с чем уже на групповой стадии им предстояли встречи с Португалией и Германией, а также неуступчивой Венгрией. В противостоянии с такими оппонентами может дрогнуть любая оборона, но команда Франции довольно неплохо преодолела эти испытания. Подопечные Дидье Дешама пропустили всего трижды, причём два гола стали результатом пенальти. На общем же фоне выделялся Преснель Кимпембе, практически не допускавший индивидуальных ошибок. Возможно, защитник ПСЖ и не обладает таким звёздным статусом, как его партнёр по центру оборону в лице Рафаэля Варана, но недооценивать его заслуги не стоит. На данный момент он не позволил ни одному оппоненту обыграть себя один в один и пусть был и не очень ярок, но надёжен.

В целом, сказанное о Кимпембе можно применить и к столпу обороны сборной Италии. Пусть в отдельных встречах защитник «Ювентуса» был не так заметен, как Джорджо Кьеллини или Алессандро Бастони, зато уверенно подтверждал свой высочайший класс. В отличие от коллег, он начинал в старте все три встречи группового этапа и во многом стал залогом того, что Доннарумме пришлось лишь трижды вступать в игру. А покинул поле лишь после того, как «скуадра адзурра» обеспечила себе не только первое место в группе, но и преимущество в счёте в противостоянии с Уэльсом.

Леонардо Бонуччи

Reuters

© Mike Hewitt

Правый защитник: Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Защитник ПСВ стал одним из главных, если не главным открытием групповой стадии чемпионата Европы по футболу. 189-сантиметровый латераль таранного типа стал не только главным оружием Нидерландов, но и залогом их успеха в группе. Оппоненты оказались не готовы к соперничеству с таким мощным футболистом и позволяли ему. Он не только регулярно взламывал оборону соперника на правом фланге и доминировал в штрафной, но и стал автором важнейших голов. В матче с Украиной Дюмфрис забил победный, третий мяч, а во встрече с Австрией упрочил преимущество «оранжевых».

Центральные полузащитники: Мануэль Локателли (Италия) и Поль Погба (Франция)

Как и Дюмфрис, хавбек «Сассуоло» смело может претендовать на звание одного из самых обсуждаемых футболистов группового этапа Евро-2020. Безусловно, причиной тому во многом стал дубль в матче со Швейцарией, который принёс Италии путёвку в плей-офф. Однако полезность Локателли для команды заключается не только в этом. Он сумел идеально влиться в среднюю линию коллектива, безболезненно заменив травмированного Марко Верратти из «Пари Сен-Жермен». Уже сейчас его отметили не только болельщики, но и селекционеры. Если верить слухам, ради его привлечения «Ювентус» готов заплатить €30 млн и отдать двух игроков в придачу.

Однако обидно, что Локателли может не хватить этого, чтобы провести остаток турнира в стартовом составе. В заключительном матче групповой стадии в состав вернулся Верратти и выступил не менее впечатляюще. Таким образом, в преддверии 1/8 финала Манчини придётся решить важную дилемму и сделать ставку либо на более звёздного хавбека ПСЖ, либо на талантливого полузащитника «Сассуоло».

Что касается Погба, то история о его преображениях после приезда из клуба в сборную берёт своё начало в 2018 году. В преддверии чемпионата мира хавбек провёл не самый яркий сезон за «Манчестер Юнайтед» и некоторыми экспертами даже не рассматривался как основной игрок трёхцветных, но на мундиале предстал во всей красе и стал одной из главных сил будущих чемпионов. На Евро-2020 он и вовсе попал после довольно успешного периода в составе «красных дьяволов», поэтому такого прогресса ждать не приходилось, но Поль вновь сумел удивить.

На групповой стадии он являлся одним из лучших футболистов Франции: был невероятно активен, играл огромную роль в организации атак, но при этом не стеснялся и черновой работы. Вместе с двужильным Н’Голо Канте они составили мощнейший дуэт в центре поля, способный не только остановить наступление оппонента, но и мгновенно начать своё. Помимо прочего, Погба не обошёлся и без поистине гениальных решений, одно из которых произошло в матче с Португалией. Именно пас через половину поля позволил Кариму Бензема оформить дубль.

Поль Погба

Reuters

© Franck Fife

Крайний полузащитник: Мемфис Депай (Нидерланды)

На чемпионат Европы по футболу голландец ехал решать две задачи — подтверждать статус главной звезды своей национальной команды и подтверждать право на получение контракта с топ-клубом. Футболист успел отойти от фиаско в «Манчестер Юнайтде» и уже перерос «Лион», вследствие чего его переход на новый уровень казался логичным. И в первые две недели Евро-2020 Депай успел выполнить достичь обоих целей — оформил четыре очка по системе гол + пас и вывел Нидерланды в плей-офф Евро-2020, а также подписал соглашение с «Барселоной».

Крайний полузащитник: Эмиль Форсберг (Швеция)

За последние годы «тре крунур» приучила любителей футбола к тому, что её главной силой является слаженная игра в обороне. Именно это они продемонстрировали на старте соревнований, когда практически полностью отказались от владения мячом (15% — 85%), но сумели сдержать грозную Испанию. Но если в той встрече атакующие навыки Эмиля Форсберга были почти непригодны, то в двух оставшихся он сумел проявить их в полной мере. Во встречах со Словакией и Польшей он не только выступал в роли плеймейкера, но и голеадора, записав на свой счёт три забитых мяча. Это позволило Швеции набрать семь очков и со второго места выйти в плей-офф Евро-2020.

Атакующий полузащитник: Кевин Де Брёйне (Бельгия)

В преддверии турнира у многих вызывали вопросы перспективы хавбека «Манчестер Сити». Незадолго до старта турнира он получил травму в финале Лиги чемпионов с «Челси» и не только был вынужден пропустить игру со сборной России, но и рисковал подойти к первенству в неоптимальной форме. Однако все опасения были развеяны во втором тайме встречи с Данией. Де Брёйне вышел на поле при счёте 0:1 и буквально в одиночку переломил её ход. Сначала он помог отличиться Торгану Азару, а затем сам забил победный мяч. В противостоянии с Финляндией он также был в центре внимания — отдал ещё один результативный пас и был признан «звездой матча».

Кевин Де Брёйне

Reuters

© Kirill Kudryavtsev

Нападающий: Криштиану Роналду (Португалия)

На групповом этапе довольно ярко себя проявил целый ряд форвардов. Патрик Шик успел забить один из самых красивых мячей турнира, а Ромелу Лукаку в очередной раз подтвердил, что является одним из самых эффективных нападающих планеты. Но всех конкурентов затмил главный бомбардир первенств Европы в истории. Криштиану Роналду записал на свой счёт пять голов и не только установил новый рекорд Евро по данному показателю, но и повторил мировой рекорд по числу мячей за сборную. Со 109 точными ударами он сравнялся с иранцем Али Даеи.