Шик отличился во всех матчах Евро-2020, в которых Чехия забивала

Гол в ворота сборной Нидерландов на 80-й минуте матча 1/8 финала стал для 25-летнего форварда четвёртым в четырёх матчах турнира.

Шик не забил только в матче группового этапа с Англией, в котором чешская команда вовсе не сумела поразить ворота соперника (0:1). Таким образом, он отличался в каждой игре, когда забивала чешская сборная: на его счету два мяча в матче с Шотландией (2:0), один гол в игре с Хорватией (1:1) и один — в матче с Нидерландами (2:0).

Ранее сообщалось, что Томаш Голеш был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Нидерланды — Чехия.