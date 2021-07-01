Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания

В пятницу состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2020. В центральной встрече померятся силами Италия и Бельгия. Скуадра адзурра постарается одержать 13-ю победу подряд под руководством Роберто Манчини и выбить из борьбы действующих бронзовых призёров чемпионата мира. При этом в составе соперника рискуют не выйти на поле из-за травм Кевин Де Брёйне и Эден Азар. А Швейцария в Санкт-Петербурге попытается сотворить ещё одну сенсацию и вслед за Францией отправить домой Испанию.

В пятницу состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2020. В центральной встрече померятся силами Италия и Бельгия. Скуадра адзурра постарается одержать 13-ю победу подряд под руководством Роберто Манчини и выбить из борьбы действующих бронзовых призёров чемпионата мира. При этом в составе соперника рискуют не выйти на поле из-за травм Кевин Де Брёйне и Эден Азар. А Швейцария в Санкт-Петербурге попытается сотворить ещё одну сенсацию и вслед за Францией отправить домой Испанию.

Швейцария — Испания. 2 июля, Санкт-Петербург, «Газпром Арена»

Большинство российских болельщиков ждали, что в Санкт-Петербурге в пятницу состоится матч с по-настоящему громкой вывеской «Испания — Франция». Однако свои коррективы в эти планы внесла сборная Швейцарии. Альпийцы сенсационно обыграли действующих чемпионов мира в серии пенальти и впервые с 1954-го вышли в четвертьфинал крупного турнира.

Да и «красная фурия» едва досрочно не завершила первенство континента в поединке с Хорватией. Подопечные Луиса Энрике умудрились растерять преимущество в два мяча и вырвали победу лишь в дополнительное время — 5:3.

Так команда обеспечила себе первую за три года поездку в Россию. Последний раз она посещала страну летом 2018-го во время ЧМ. Тот чемпионат закончился для Испании провалом. Уже в 1/8 финала гранд уступил подопечным Станислава Черчесова и вынужден был досрочно отправиться домой.

Теперь коллектив постарается справиться с неприятными воспоминаниями и создать себе хорошую ассоциацию с Россией. В целом шансы на победу трёхкратных чемпионов Европы можно назвать высокими. Во-первых, после возвращения Серхио Бускетса они наладили игру в атаке и забили десять мячей в двух матчах. Отличиться удалось даже Альваро Морате, который ранее на родине подвергся настоящей травле из-за слабой реализации. Возможно, теперь нападающий почувствует уверенность в себе.

Во-вторых, команда впервые с 2012-го преодолела первый раунд плей-офф крупного турнира. Тот Евро завершился для неё победой. Да и вообще испанцы неизменно становились чемпионами Европы, если побеждали в четвертьфинале. Так было и в 1964-м, и в 2008-м, и в 2012-м.

Вдобавок соперник из-за перебора жёлтых карточек лишился своего капитана и системообразующего футболиста Гранита Джаки. Показательно, что полузащитник «Арсенала» за последние пять лет пропустил лишь три матча сборной. Возможно, место лидера в опорной зоне займёт Денис Закария из мёнхенгладбахской «Боруссии», но в любом случае эта замена не станет равноценной. В данной ситуации болельщикам остаётся надеяться на бывшего хавбека ЦСКА Стивена Цубера, который лидирует в гонке ассистентов турнира с четырьмя голевыми передачами.

В свою очередь, испанцы обошлись без потерь. Напротив, Энрике испытывает приятную головную боль от переизбытка классных исполнителей. Например, место в основе вполне заслужил полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо, который в противостоянии с Хорватией вышел на замену и отдал две результативные передачи. Также будет весьма любопытно посмотреть, предоставит ли тренер отдых вратарю Унаи Симону после грубейшей ошибки в предыдущем матче. На скамейке своего шанса дожидается опытный Давид Де Хеа, который пока не провёл на турнире ни минуты.

В заключение стоит сказать пару слов о статистике личных встреч Испании и Швейцарии. Любопытно, что за многолетнюю историю соперничества их пути ещё ни разу не пересекались на чемпионатах Европы — исключительно на мундиалях и в Лиге наций. Именно в рамках первенства планеты альпийцы одержали единственную в истории победу над соседом.

На групповом этапе ЧМ-2010 подопечные Оттмара Хитцфельда в стартовом матче сенсационно обыграли оппонента с минимальным счётом. Единственный мяч на 52-й минуте забил Желсон Фернандеш.

Однако тот успех не принёс Швейцарии счастья. В дальнейшем она уступила Чили, неожиданно потеряла очки в противостоянии с Гондурасом и не вышла из группы. Испанцы же больше осечек не допускали и в итоге завоевали трофей.

А если взять последние четыре матча, то никакого преимущества у фаворита нет (по одной победе при двух ничьих). Правда, в прошлом году пути команд пересеклись в Лиге наций и «красная фурия» всё же склонила чашу весов на свою сторону. Дома она выиграла с минимальным счётом, а на выезде разошлась с соперником миром.

Бельгия — Италия. 2 июля, Мюнхен, «Альянц Арена»

Зато максимально звучный по вывеске матч состоится в Мюнхене, где Италия померится силами с Бельгией. Противостояние можно смело назвать самым интересным в рамках четвертьфинала Евро-2020. Кому-то из грандов придётся завершить борьбу за трофей досрочно. «Красные дьяволы» в 1/8 финала уже обыграли топ-сборную — Португалию.

В свою очередь, скуадра адзурра, великолепно проведшая групповой этап, неожиданно столкнулась с трудностями в игре с Австрией, но всё же дожала соседей в дополнительное время.

Матч в Германии таит в себе целый ряд любопытных дуэлей. Это и тренерское противостояние Роберто Манчини и Роберто Мартинеса. Оба сумели превратить свои команды в настоящие машины, которым по силам стать чемпионами. Итальянцы под руководством бывшего рулевого «Зенита» вовсе одержали 12 побед подряд и не знают поражений на протяжении 31 встречи. Оба показателя — лучшие для данной сборной в истории. Также на отметке 1168 минут прервалась рекордная сухая серия скуадры адзурры.

В пятницу поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы попытается неудержимый Ромелу Лукаку, который уже несколько лет выступает в Серии А за «Интер» и является одним из лидеров нерадзурри. На Евро-2020 форвард забил пока три мяча и на два точных удара отстаёт от лидера гонки бомбардиров турнира Криштиану Роналду.

Помимо Доннаруммы, ему предстоит сразиться с опытными столпами обороны Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Последний пропустил два матча чемпионата Европы из-за повреждения бедра, и его место в центре обороны занял Франческо Ачерби. Впрочем, к четвертьфиналу ветеран должен успеть восстановиться. Отличной новостью для болельщиков команды стало возвращение в строй основного правого защитника Алессандро Флоренци. Однако не исключено, что он продолжит набор формы и останется на скамейке запасных, а в основе вновь появится Джованни Ди Лоренцо.

Потери бельгийцев куда серьёзнее, ведь в матче с Португалией досрочно покинуть поле из-за повреждений вынуждены были Кевин Де Брёйне и Эден Азар. Оба являются системообразующими футболистами «красных дьяволов», без которых действующим бронзовым призёрам чемпионата мира крайне сложно будет остановить Италию.

По словам Мартинеса, его подопечные избежали серьёзных повреждений. Но это не гарантирует, что они смогут выйти на поле с первых минут в Мюнхене. В таком случае их места в основе, вероятно, придётся вновь занять Юри Тилемансу и Дрису Мертенсу. Насколько сборная Бельгии зависима от своих лидеров, показал матч с Данией. Оба остались в запасе, и «красные дьяволы» после первого тайма уступали с минимальным счётом. Зато появление футболистов по-настоящему перевернуло игру. Де Брёйне ассистировал Торгану Азару и забил победный мяч. Эден отметился голевой передачей.

Если Кевин всё же успеет восстановиться от травмы, то вновь сойдётся в центре поля с Жоржиньо из «Челси». Их предыдущее противостояние в финале Лиги чемпионов закончилось победой футболиста итальянской национальной команды. Правда, рыжеволосый полузащитник вынужден был досрочно покинуть поле после жёсткого столкновения с Антонио Рюдигером.

Наконец, действующие бронзовые призёры чемпионата мира постараются взять у оппонента реванш за несколько болезненных поражений в рамках крупных турниров. Пути команд на ЧМ и ЧЕ пересекались четырежды, и скуадра адзурра отпраздновала три победы при всего одной ничьей. На ЧМ-1954 итальянцы разгромили соперника (4:1), а на Евро-2000 и Евро-2016 обыграли с одинаковым счётом — 2:0. Лишь встреча на Евро-1980 завершилась миром — 0:0. Однако все эти игры состоялись в рамках группового этапа. Теперь соперники впервые сойдутся в плей-офф, и бельгийцы постараются одержать первую с 1972-го победу над оппонентом в официальном матче .