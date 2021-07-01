Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
1 июля
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
В пятницу состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2020. В центральной встрече померятся силами Италия и Бельгия. Скуадра адзурра постарается одержать 13-ю победу подряд под руководством Роберто Манчини и выбить из борьбы действующих бронзовых призёров чемпионата мира. При этом в составе соперника рискуют не выйти на поле из-за травм Кевин Де Брёйне и Эден Азар. А Швейцария в Санкт-Петербурге попытается сотворить ещё одну сенсацию и вслед за Францией отправить домой Испанию.
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
  • AFP
  • © Ben Stansall
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
  • AFP
  • © Ben Stansall
В пятницу состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2020. В центральной встрече померятся силами Италия и Бельгия. Скуадра адзурра постарается одержать 13-ю победу подряд под руководством Роберто Манчини и выбить из борьбы действующих бронзовых призёров чемпионата мира. При этом в составе соперника рискуют не выйти на поле из-за травм Кевин Де Брёйне и Эден Азар. А Швейцария в Санкт-Петербурге попытается сотворить ещё одну сенсацию и вслед за Францией отправить домой Испанию.

Швейцария — Испания. 2 июля, Санкт-Петербург, «Газпром Арена»

 

Большинство российских болельщиков ждали, что в Санкт-Петербурге в пятницу состоится матч с по-настоящему громкой вывеской «Испания — Франция». Однако свои коррективы в эти планы внесла сборная Швейцарии. Альпийцы сенсационно обыграли действующих чемпионов мира в серии пенальти и впервые с 1954-го вышли в четвертьфинал крупного турнира.

Да и «красная фурия» едва досрочно не завершила первенство континента в поединке с Хорватией. Подопечные Луиса Энрике умудрились растерять преимущество в два мяча и вырвали победу лишь в дополнительное время — 5:3.

Так команда обеспечила себе первую за три года поездку в Россию. Последний раз она посещала страну летом 2018-го во время ЧМ. Тот чемпионат закончился для Испании провалом. Уже в 1/8 финала гранд уступил подопечным Станислава Черчесова и вынужден был досрочно отправиться домой.

Также по теме
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины в дебютной для себя встрече плей-офф чемпионата Европы постарается выбить из борьбы Швецию. Команда Англии под...

Теперь коллектив постарается справиться с неприятными воспоминаниями и создать себе хорошую ассоциацию с Россией. В целом шансы на победу трёхкратных чемпионов Европы можно назвать высокими. Во-первых, после возвращения Серхио Бускетса они наладили игру в атаке и забили десять мячей в двух матчах. Отличиться удалось даже Альваро Морате, который ранее на родине подвергся настоящей травле из-за слабой реализации. Возможно, теперь нападающий почувствует уверенность в себе.

Во-вторых, команда впервые с 2012-го преодолела первый раунд плей-офф крупного турнира. Тот Евро завершился для неё победой. Да и вообще испанцы неизменно становились чемпионами Европы, если побеждали в четвертьфинале. Так было и в 1964-м, и в 2008-м, и в 2012-м.

Вдобавок соперник из-за перебора жёлтых карточек лишился своего капитана и системообразующего футболиста Гранита Джаки. Показательно, что полузащитник «Арсенала» за последние пять лет пропустил лишь три матча сборной. Возможно, место лидера в опорной зоне займёт Денис Закария из мёнхенгладбахской «Боруссии», но в любом случае эта замена не станет равноценной. В данной ситуации болельщикам остаётся надеяться на бывшего хавбека ЦСКА Стивена Цубера, который лидирует в гонке ассистентов турнира с четырьмя голевыми передачами.

В свою очередь, испанцы обошлись без потерь. Напротив, Энрике испытывает приятную головную боль от переизбытка классных исполнителей. Например, место в основе вполне заслужил полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо, который в противостоянии с Хорватией вышел на замену и отдал две результативные передачи. Также будет весьма любопытно посмотреть, предоставит ли тренер отдых вратарю Унаи Симону после грубейшей ошибки в предыдущем матче. На скамейке своего шанса дожидается опытный Давид Де Хеа, который пока не провёл на турнире ни минуты.

В заключение стоит сказать пару слов о статистике личных встреч Испании и Швейцарии. Любопытно, что за многолетнюю историю соперничества их пути ещё ни разу не пересекались на чемпионатах Европы — исключительно на мундиалях и в Лиге наций. Именно в рамках первенства планеты альпийцы одержали единственную в истории победу над соседом.

На групповом этапе ЧМ-2010 подопечные Оттмара Хитцфельда в стартовом матче сенсационно обыграли оппонента с минимальным счётом. Единственный мяч на 52-й минуте забил Желсон Фернандеш.

Однако тот успех не принёс Швейцарии счастья. В дальнейшем она уступила Чили, неожиданно потеряла очки в противостоянии с Гондурасом и не вышла из группы. Испанцы же больше осечек не допускали и в итоге завоевали трофей.

А если взять последние четыре матча, то никакого преимущества у фаворита нет (по одной победе при двух ничьих). Правда, в прошлом году пути команд пересеклись в Лиге наций и «красная фурия» всё же склонила чашу весов на свою сторону. Дома она выиграла с минимальным счётом, а на выезде разошлась с соперником миром.

Бельгия — Италия. 2 июля, Мюнхен, «Альянц Арена»

 

Зато максимально звучный по вывеске матч состоится в Мюнхене, где Италия померится силами с Бельгией. Противостояние можно смело назвать самым интересным в рамках четвертьфинала Евро-2020. Кому-то из грандов придётся завершить борьбу за трофей досрочно. «Красные дьяволы» в 1/8 финала уже обыграли топ-сборную — Португалию.

В свою очередь, скуадра адзурра, великолепно проведшая групповой этап, неожиданно столкнулась с трудностями в игре с Австрией, но всё же дожала соседей в дополнительное время.

Матч в Германии таит в себе целый ряд любопытных дуэлей. Это и тренерское противостояние Роберто Манчини и Роберто Мартинеса. Оба сумели превратить свои команды в настоящие машины, которым по силам стать чемпионами. Итальянцы под руководством бывшего рулевого «Зенита» вовсе одержали 12 побед подряд и не знают поражений на протяжении 31 встречи. Оба показателя — лучшие для данной сборной в истории. Также на отметке 1168 минут прервалась рекордная сухая серия скуадры адзурры.

В пятницу поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы попытается неудержимый Ромелу Лукаку, который уже несколько лет выступает в Серии А за «Интер» и является одним из лидеров нерадзурри. На Евро-2020 форвард забил пока три мяча и на два точных удара отстаёт от лидера гонки бомбардиров турнира Криштиану Роналду.

Также по теме
Сборная Италии по футболу Сухая серия Италии и дуэль Роналду с Лукаку: за чем следить в стартовых матчах 1/8 финала Евро-2020
На выходных состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2020. Действующий чемпион континента Португалия померится силами с призёром...

Помимо Доннаруммы, ему предстоит сразиться с опытными столпами обороны Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Последний пропустил два матча чемпионата Европы из-за повреждения бедра, и его место в центре обороны занял Франческо Ачерби. Впрочем, к четвертьфиналу ветеран должен успеть восстановиться. Отличной новостью для болельщиков команды стало возвращение в строй основного правого защитника Алессандро Флоренци. Однако не исключено, что он продолжит набор формы и останется на скамейке запасных, а в основе вновь появится Джованни Ди Лоренцо.

Потери бельгийцев куда серьёзнее, ведь в матче с Португалией досрочно покинуть поле из-за повреждений вынуждены были Кевин Де Брёйне и Эден Азар. Оба являются системообразующими футболистами «красных дьяволов», без которых действующим бронзовым призёрам чемпионата мира крайне сложно будет остановить Италию. 

По словам Мартинеса, его подопечные избежали серьёзных повреждений. Но это не гарантирует, что они смогут выйти на поле с первых минут в Мюнхене. В таком случае их места в основе, вероятно, придётся вновь занять Юри Тилемансу и Дрису Мертенсу. Насколько сборная Бельгии зависима от своих лидеров, показал матч с Данией. Оба остались в запасе, и «красные дьяволы» после первого тайма уступали с минимальным счётом. Зато появление футболистов по-настоящему перевернуло игру. Де Брёйне ассистировал Торгану Азару и забил победный мяч. Эден отметился голевой передачей.

Если Кевин всё же успеет восстановиться от травмы, то вновь сойдётся в центре поля с Жоржиньо из «Челси». Их предыдущее противостояние в финале Лиги чемпионов закончилось победой футболиста итальянской национальной команды. Правда, рыжеволосый полузащитник вынужден был досрочно покинуть поле после жёсткого столкновения с Антонио Рюдигером.

Наконец, действующие бронзовые призёры чемпионата мира постараются взять у оппонента реванш за несколько болезненных поражений в рамках крупных турниров. Пути команд на ЧМ и ЧЕ пересекались четырежды, и скуадра адзурра отпраздновала три победы при всего одной ничьей. На ЧМ-1954 итальянцы разгромили соперника (4:1), а на Евро-2000 и Евро-2016 обыграли с одинаковым счётом — 2:0. Лишь встреча на Евро-1980 завершилась миром — 0:0. Однако все эти игры состоялись в рамках группового этапа. Теперь соперники впервые сойдутся в плей-офф, и бельгийцы постараются одержать первую с 1972-го победу над оппонентом в официальном матче .

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

16:55 | 1 июля
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
00:51 | 1 июля
«Ответственности с себя не снимаю»: технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020
23:11 | 30 июня
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
22:12 | 30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
19:55 | 30 июня
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
12:12 | 30 июня
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
01:56 | 30 июня
За мгновения до свистка: Украина вырвала победу у Швеции в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020
00:37 | 30 июня
Первая победа в плей-офф: Украина обыграла Швецию в овертайме 1/8 финала Евро-2020
23:16 | 29 июня
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
20:54 | 29 июня
Впервые с 1966 года: Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
09:01 | 29 июня
«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко
01:53 | 29 июня
Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020
00:45 | 29 июня
Первая победа за 29 лет: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
22:51 | 28 июня
Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020
21:36 | 28 июня
Невероятный матч: Испания обыграла Хорватию в дополнительное время в 1/8 финала
15:42 | 28 июня
«Гордость и надежда российского футбола»: судейство Карасёва в матче Евро-2020 Нидерланды — Чехия не вызвало нареканий
00:41 | 28 июня
Чудо-гол Азара, травма Де Брёйне и 24 удара по воротам Куртуа: как Бельгия победила Португалию в 1/8 финала Евро-2020
23:55 | 27 июня
Вылет чемпионов: Бельгия обыграла Португалию в 1/8 финала Евро-2020
21:26 | 27 июня
Русский след: Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро-2020
20:55 | 27 июня
Первая сенсация плей-офф: Нидерланды в меньшинстве проиграли Чехии в 1/8 финала Евро-2020
01:10 | 27 июня
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
00:41 | 27 июня
Три гола в овертайме: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:32 | 26 июня
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:00 | 26 июня
Разгром в Амстердаме: Дания забила Уэльсу четыре безответных мяча в 1/8 финала Евро-2020
01:13 | 26 июня
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
22:17 | 25 июня
Сухая серия Италии и дуэль Роналду с Лукаку: за чем следить в стартовых матчах 1/8 финала Евро-2020
18:29 | 25 июня
Выстрел Шика с центра поля, «рыбка» Салаи и тривела Модрича: лучшие голы группового этапа Евро-2020
08:54 | 25 июня
«Четвертьфинал вполне возможен»: сколько матчей получит арбитр Карасёв в плей-офф Евро-2020
01:04 | 25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
20:06 | 24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
16:02 | 24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
12:47 | 24 июня
Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020
09:21 | 24 июня
«Запрос был политическим»: что известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета
01:22 | 24 июня
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
00:54 | 24 июня
Триллер в Мюнхене: Германия сыграла вничью с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020
23:59 | 23 июня
Ничья в ремейке финала: Португалия разошлась миром с Францией на групповом этапе Евро-2020
23:13 | 23 июня
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
21:02 | 23 июня
Первая победа «красной фурии»: Испания забила пять мячей Словакии и вышла в 1/8 финала Евро-2020
17:41 | 23 июня
«Сборной не хватило внутренней конкуренции»: Малафеев об ошибках Сафонова, критике Зобнина и незаменимости Дзюбы
11:32 | 23 июня
Движение вверх: почему для реформы в футболе России нужно взять пример с Дании
16:55 | 1 июля
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
00:51 | 1 июля
«Ответственности с себя не снимаю»: технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020
23:11 | 30 июня
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
22:12 | 30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.