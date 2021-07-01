Вратарь сборной Испании объяснил курьёзный автогол в матче с Хорватией

«Я допустил ошибку при обработке мяча. Не представляю, сколько раз принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то мучился мыслью, как мы можем уступать в счёте, хотя соперник даже ничего не создал. В конечном счёте нам удалось победить», — цитирует Симона пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась в дополнительное время со счётом 5:3 в пользу сборной Испании. На 20-й минуте игры Симон не сумел принять передачу от Педри — и мяч медленно закатился в ворота.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Евро-2020.